İl-112V uçağının testleri devam edecek

Sputnik’e konuşan savunma sektöründen bir kaynak, “Test programı devam edecek. Şu anda İl-112V’nin ikinci prototipi dayanıklılık testlerinden geçiyor. Üçüncü ve dördüncü prototipler de uçuşlara katılacak. Uçuş testlerine devam etmek için bu prototiplerin gelecek yaz da havalandırılmaları bekleniyor” ifadelerini kullandı.İl-112V askeri nakliye uçağının prototipi Moskova bölgesindeki Kubinka’da düşmüştü. Uçaktaki üç mürettebat üyesi hayatını kaybetmişti.Rusya'nın uzun yıllardır kullandığı Antonov An-26 uçağının yerine geçmesi beklenen İlyushin İl-112V askeri nakliye uçağı, Sovyetler Birliği döneminden sonra Rusya'da sıfırdan geliştirilen ilk uçak olma özelliğini taşıyor. İl-112V uçağı ile ilgili çalışmalar 2014'ten bu yana devam ediyor.Yeni uçağın, hizmet süresi tamamlanmak üzere olan An-26 uçaklarının 2030'a kadar yüzde 50'sinin, 2032'ye kadarsa yüzde 90'ının yerine geçmesi bekleniyor.
Rusya’nın Sovyetler Birliği sonrasında sıfırdan geliştirdiği ilk askeri nakliye uçağı olan ve dün prototipi Moskova bölgesinde düşen İl-112V uçağının testlerinin üç ve dördüncü prototiple devam edeceği belirtildi.
Sputnik’e konuşan savunma sektöründen bir kaynak, “Test programı devam edecek. Şu anda İl-112V’nin ikinci prototipi dayanıklılık testlerinden geçiyor. Üçüncü ve dördüncü prototipler de uçuşlara katılacak. Uçuş testlerine devam etmek için bu prototiplerin gelecek yaz da havalandırılmaları bekleniyor” ifadelerini kullandı.
Rusya'nın uzun yıllardır kullandığı Antonov An-26 uçağının yerine geçmesi beklenen İlyushin İl-112V askeri nakliye uçağı, Sovyetler Birliği döneminden sonra Rusya'da sıfırdan geliştirilen ilk uçak olma özelliğini taşıyor. İl-112V uçağı ile ilgili çalışmalar 2014'ten bu yana devam ediyor.
Yeni uçağın, hizmet süresi tamamlanmak üzere olan An-26 uçaklarının 2030'a kadar yüzde 50'sinin, 2032'ye kadarsa yüzde 90'ının yerine geçmesi bekleniyor.