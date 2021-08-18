https://tr.sputniknews.com/20210818/il-112v-ucaginin-testleri-devam-edecek-1048126892.html

İl-112V uçağının testleri devam edecek

İl-112V uçağının testleri devam edecek

Rusya’nın Sovyetler Birliği sonrasında sıfırdan geliştirdiği ilk askeri nakliye uçağı olan ve dün prototipi Moskova bölgesinde düşen İl-112V uçağının... 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T14:00+0300

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Sputnik’e konuşan savunma sektöründen bir kaynak, “Test programı devam edecek. Şu anda İl-112V’nin ikinci prototipi dayanıklılık testlerinden geçiyor. Üçüncü ve dördüncü prototipler de uçuşlara katılacak. Uçuş testlerine devam etmek için bu prototiplerin gelecek yaz da havalandırılmaları bekleniyor” ifadelerini kullandı.İl-112V askeri nakliye uçağının prototipi Moskova bölgesindeki Kubinka’da düşmüştü. Uçaktaki üç mürettebat üyesi hayatını kaybetmişti.Rusya'nın uzun yıllardır kullandığı Antonov An-26 uçağının yerine geçmesi beklenen İlyushin İl-112V askeri nakliye uçağı, Sovyetler Birliği döneminden sonra Rusya'da sıfırdan geliştirilen ilk uçak olma özelliğini taşıyor. İl-112V uçağı ile ilgili çalışmalar 2014'ten bu yana devam ediyor.Yeni uçağın, hizmet süresi tamamlanmak üzere olan An-26 uçaklarının 2030'a kadar yüzde 50'sinin, 2032'ye kadarsa yüzde 90'ının yerine geçmesi bekleniyor.

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