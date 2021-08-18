https://tr.sputniknews.com/20210818/meb-atama-takvimini-degistirdi-1048123915.html

MEB atama takvimini değiştirdi

MEB atama takvimini değiştirdi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvimini değiştirdi. Atama tercihleri 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında... 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T12:31+0300

2021-08-18T12:31+0300

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türkiye

milli eğitim bakanlığı

öğretmen

takvim

atama

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Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu ile ilgili takvimde değişiklik yaptı.Atama işlemleri için eğitim kurumları tercihleri 29 Ağustos- 2 Eylül arasında yapılacak.Atama sonuçları ise 3 Eylül'de ilan edilecek.

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milli eğitim bakanlığı, öğretmen, takvim, atama