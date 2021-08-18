MEB atama takvimini değiştirdi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu ile ilgili takvimde değişiklik yaptı.Atama işlemleri için eğitim kurumları tercihleri 29 Ağustos- 2 Eylül arasında yapılacak.Atama sonuçları ise 3 Eylül'de ilan edilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvimini değiştirdi. Atama tercihleri 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alınacak, atama sonuçları 3 Eylül'de tarihinde ilan edilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu ile ilgili takvimde değişiklik yaptı.
Atama işlemleri için eğitim kurumları tercihleri 29 Ağustos- 2 Eylül arasında yapılacak.