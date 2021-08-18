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https://tr.sputniknews.com/20210818/meb-atama-takvimini-degistirdi-1048123915.html
MEB atama takvimini değiştirdi
MEB atama takvimini değiştirdi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvimini değiştirdi. Atama tercihleri 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında... 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T12:31+0300
2021-08-18T12:32+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
öğretmen
takvim
atama
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu ile ilgili takvimde değişiklik yaptı.Atama işlemleri için eğitim kurumları tercihleri 29 Ağustos- 2 Eylül arasında yapılacak.Atama sonuçları ise 3 Eylül'de ilan edilecek.
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milli eğitim bakanlığı, öğretmen, takvim, atama

MEB atama takvimini değiştirdi

12:31 18.08.2021 (güncellendi: 12:32 18.08.2021)
© AAöğretmen, atama, MEB
öğretmen, atama, MEB - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvimini değiştirdi. Atama tercihleri 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alınacak, atama sonuçları 3 Eylül'de tarihinde ilan edilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu ile ilgili takvimde değişiklik yaptı.
Atama işlemleri için eğitim kurumları tercihleri 29 Ağustos- 2 Eylül arasında yapılacak.
Atama sonuçları ise 3 Eylül'de ilan edilecek.
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