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Muğla'da ormanda 55 kaçak göçmen yakalandı
Muğla'da ormanda 55 kaçak göçmen yakalandı
Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de, jandarma ekipleri ormanda Suriye uyruklu 55 kaçak göçmen yakaladı. 18.08.2021, Sputnik Türkiye
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muğla
göçmen
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Göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Yerkesik mahallesi Çakallar mevkiindeki ağaçlık alanda saat 01.30 sıralarında 55 göçmen yakaladı. 43'ü erkek, 5'i kadın, 7'si çocuk Suriyeli göçmenler, Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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muğla, göçmen, yakalama

Muğla'da ormanda 55 kaçak göçmen yakalandı

08:38 18.08.2021
© Halk TVMuğla'da ormanda 55 kaçak göçmen yakalandı
Muğla'da ormanda 55 kaçak göçmen yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© Halk TV
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Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de, jandarma ekipleri ormanda Suriye uyruklu 55 kaçak göçmen yakaladı.
Göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Yerkesik mahallesi Çakallar mevkiindeki ağaçlık alanda saat 01.30 sıralarında 55 göçmen yakaladı. 43'ü erkek, 5'i kadın, 7'si çocuk Suriyeli göçmenler, Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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