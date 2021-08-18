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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210818/national-interest-afganistanda-kazanan-guclerden-biri-rusya-oldu-1048139040.html
National Interest: Afganistan'da kazanan güçlerden biri Rusya oldu
National Interest: Afganistan'da kazanan güçlerden biri Rusya oldu
National Interest'te yayınlanan bir analizde, Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da kazanan güçlerden birinin Rusya olduğu belirtildi. 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T20:19+0300
2021-08-18T20:19+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
afganistan
taliban
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National Interest (NI) yazarı Maya Carlin, Afgan hükümetinin yenilgiye uğramasından Moskova, Pekin, Tahran ve Doha'nın kazançlı çıkan taraflar olduğunu yazdı.Afganistan'da ABD'nin çekilmesi sonrası oluşan boşluğu doldurmak için bir dizi aktörün sıraya girdiğini, Rusya, Çin, İran ve Katar'ın haftalar içinde yönetimi ele geçiren Taliban'la görüşmeler yapmaya ve ortaklıklar kurmaya iştahlı olduğunu belirten Carlin, "Moskova ve Pekin'in Afganistan konusundaki uzun vadeli hedefleri farklı olsa da, şu anda bu iki ülke ABD'nin gücünü yok etmek ve ekonomilerini desteklemek istiyor" dedi.Rusya'nın öncelikle sınır güvenliğini korumaya önem vereceğini ancak bununla birlikte Ortadoğu'daki askeri varlığını genişleteceğini kaydeden Carlin, "Rusya ve Çin her zaman aynı fikirde değil ancak ortak amaçları dünyadaki Amerikan varlığını en aza indirgemek. Muhtemelen Moskova ve Pekin, ABD'nin tutumunun anlatılacağı uluslararası forumlar yoluyla birlikte çalışmayı sürdürecek" ifadelerini kullandı.Afganistan'daki durumdan kazançlı çıkan diğer iki ülkeyi İran ve Katar olarak gören Carlin, "Kabil'in Taliban baskısı altında kaotik bir şekilde düşmesi ve Afganistan'ın hızlı bir şekilde ele geçirilmesi, daha önce ABD'nin başını çektiği dünya düzeninde bir değişime işaret ediyor. ABD, bu geniş çaplı başarısızlığın sonuçlarını, daha çok uzun yıllar ensesinde hissedecek" diye vurguladı.
Bu yoruma katılmıyorum. Rusya'yı Orta Asya ve Kafkasya da çok zor günler bekliyor. Taliban'ın Afganistan'da iktidara yeniden gelmesiyle cihatçıların Orta Asya ve Kafkasya'daki saldırıları artacaktır.
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rusya, afganistan, taliban

National Interest: Afganistan'da kazanan güçlerden biri Rusya oldu

20:19 18.08.2021
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Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© AA
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National Interest'te yayınlanan bir analizde, Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da kazanan güçlerden birinin Rusya olduğu belirtildi.
National Interest (NI) yazarı Maya Carlin, Afgan hükümetinin yenilgiye uğramasından Moskova, Pekin, Tahran ve Doha'nın kazançlı çıkan taraflar olduğunu yazdı.

Afganistan'da ABD'nin çekilmesi sonrası oluşan boşluğu doldurmak için bir dizi aktörün sıraya girdiğini, Rusya, Çin, İran ve Katar'ın haftalar içinde yönetimi ele geçiren Taliban'la görüşmeler yapmaya ve ortaklıklar kurmaya iştahlı olduğunu belirten Carlin, "Moskova ve Pekin'in Afganistan konusundaki uzun vadeli hedefleri farklı olsa da, şu anda bu iki ülke ABD'nin gücünü yok etmek ve ekonomilerini desteklemek istiyor" dedi.

Rusya'nın öncelikle sınır güvenliğini korumaya önem vereceğini ancak bununla birlikte Ortadoğu'daki askeri varlığını genişleteceğini kaydeden Carlin, "Rusya ve Çin her zaman aynı fikirde değil ancak ortak amaçları dünyadaki Amerikan varlığını en aza indirgemek. Muhtemelen Moskova ve Pekin, ABD'nin tutumunun anlatılacağı uluslararası forumlar yoluyla birlikte çalışmayı sürdürecek" ifadelerini kullandı.

Afganistan'daki durumdan kazançlı çıkan diğer iki ülkeyi İran ve Katar olarak gören Carlin, "Kabil'in Taliban baskısı altında kaotik bir şekilde düşmesi ve Afganistan'ın hızlı bir şekilde ele geçirilmesi, daha önce ABD'nin başını çektiği dünya düzeninde bir değişime işaret ediyor. ABD, bu geniş çaplı başarısızlığın sonuçlarını, daha çok uzun yıllar ensesinde hissedecek" diye vurguladı.
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Popüler yorumlar
Bu yoruma katılmıyorum. Rusya'yı Orta Asya ve Kafkasya da çok zor günler bekliyor. Taliban'ın Afganistan'da iktidara yeniden gelmesiyle cihatçıların Orta Asya ve Kafkasya'daki saldırıları artacaktır.
SSSergen Salmanoğlu
18 Ağustos, 20:56
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