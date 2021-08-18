https://tr.sputniknews.com/20210818/norvecte-12-futbolcunun-stadyumda-grup-seks-yaptiklari-ortaya-cikti-1048133597.html

Norveç'te 12 futbolcunun stadyumda grup seks yaptıkları ortaya çıktı

Norveç'te 12 futbolcunun stadyumda grup seks yaptıkları ortaya çıktı

Norveç ligi ekiplerinden SK Brann'ın 12 futbolcusu stadyumun içinde 4 kadınla beraber grup seks yaptı. Kulüp yetkilileri yaşanan skandal olayı doğruladı. 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T17:04+0300

2021-08-18T17:04+0300

2021-08-18T17:04+0300

yaşam

norveç

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stadyum

grup seks

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Norveç futbolunun en üst ligi Eliteserien’de mücadele eden SK Brann kulübü, futbolcularının stadyumun çimlerinde yaptığı grup seksle sarsıldı.Yerel gazete Bergens Tidende’in ortaya çıkardığı skandala göre SK Brann forması giyen 12 futbolcu, Pazartesi günü yapılan antrenman sonrası şehrin gözde mekanlarından Boccone Ristorante’de yemek yedi. Ardından eğlenceye bir gece kulübünde devam eden futbolcular, burada tanıştıkları 4 kadını 17 bin kapasiteli Brann Stadion’a davet etti.Sporx’in aktardığına göre; 12 futbolcu, soyunma odası ve stadyumun çimleri da dahil olmak üzere birçok alanda grup seks yaptı. Güvenlik kameraları tarafından yakalanan olayı kimsenin filme almadığından emin olmak için futbolcular, telefonlarını dışarıda bıraktı ancak güvenlik kameraları olayları saniye saniye kayda aldı.Takım kaptanı: İlk kez böyle bir şey yaşadımTakım kaptanı Daniel Pedersen, bu partide hangi futbolcuların yer aldığına dair soruya cevap vermezken, “Şimdi yapabilecek tek şey özür dilemek. Asla gerçekleşmemesi gereken bir olay yaşandı. Kariyerimde ilk defa böyle bir olay yaşadım” ifadelerini kullandı.Kulüp: Ağır ceza verilecekBrann kulübü ise bu olayın sorumlularına ağır bir ceza verileceğini ancak kulüpten gönderilmeyeceklerini açıkladı.Teknik direktör: Çok rahatsız ediyorBrann Teknik Direktörü Eirik Horneland, “Pazar günü son derece önemi bir maçımız var. Böyle bir şeyin yaşanması son derece üzücü. Bu davayla ilgili her şey beni çok rahatsız ediyor ve sonsuza kadar da edecek” dedi.Genel menajer: Biz böyle bir kulüp değilizBrann Kulübü Genel Menajeri Vibeke Johannesen, “Kulüp tarafından futbolculara stadyuma giriş izni verilmiyor. Ancak çok fazla şekilde alkol almışlar, stadyuma gitmişler ve parti yapmışlar. Bu çok ciddi ve tüm futbolcuların durumu birlikte ele alınıyor. Bu davranışları, takım arkadaşlarını ve kulüpte çalışan herkesi hayal kırıklığına uğrattı. Kulüp olarak böyle görünmek istemezdik. Biz böyle bir kulüp değiliz” açıklamasını yaptı.

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norveç, futbol, stadyum, grup seks