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Rus Amiral Essen fırkateyni İstanbul limanına iş ziyareti gerçekleştiriyor
Rus Amiral Essen fırkateyni İstanbul limanına iş ziyareti gerçekleştiriyor
Rusya'nın Karadeniz Donanması'na ait Amiral Essen fırkateyninin 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı kapsamında 16-21 Ağustos 2021 tarihleri arasında... 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T03:27+0300
2021-08-18T03:31+0300
rusya
gemi
fırkateyn
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Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamada, "Uluslararası Savunma Fuarı IDEF-2021 çerçevesinde Rusya Federasyonu Karadeniz Donanmasına ait Amiral Essen fırkateyni 16-21 Ağustos 2021 tarihleri arasında İstanbul limanına iş ziyaretini gerçekleşecektir" dendi. Rusya Deniz Kuvvetleri'nin başlıca gemilerinden biri olan 11356 projesi kapsamındaki Amiral Essen fırkateyni, Kaliningrad'daki Yantar tersanesinde inşa edildi. Rus İmparatorluk Filosu'nun ünlü amirali Nikolay von Essen'in adının verildiği fırkateyn, 7 Haziran 2016'da Rusya Donanması'nın hizmetine girdi. 124.8 metre uzunluğa, 15.2 metre genişliğe ve 200 kişilik mürettebat kapasitesine sahip Amiral Essen gemisi, Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarında yer aldı ve verilen görevleri başarıyla yerine getirdi. Kalibr tipi kruz füzelerini fırlatma kapasitesine sahip Amiral Essen'in mürettebatı, Rus birliklerinin Suriye'deki operasyonları sırasında IŞİD militanlarının yok edilmesinden önemli bir rol oynadı.
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rusya, gemi, fırkateyn

Rus Amiral Essen fırkateyni İstanbul limanına iş ziyareti gerçekleştiriyor

03:27 18.08.2021 (güncellendi: 03:31 18.08.2021)
© FotoğrafRus Amiral Essen fırkateyni İstanbul limanına iş ziyareti gerçekleştiriyor
Rus Amiral Essen fırkateyni İstanbul limanına iş ziyareti gerçekleştiriyor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© Fotoğraf
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Rusya'nın Karadeniz Donanması'na ait Amiral Essen fırkateyninin 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı kapsamında 16-21 Ağustos 2021 tarihleri arasında İstanbul limanına iş ziyareti gerçekleştireceği belirtildi.
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamada, "Uluslararası Savunma Fuarı IDEF-2021 çerçevesinde Rusya Federasyonu Karadeniz Donanmasına ait Amiral Essen fırkateyni 16-21 Ağustos 2021 tarihleri arasında İstanbul limanına iş ziyaretini gerçekleşecektir" dendi.
Rusya Deniz Kuvvetleri'nin başlıca gemilerinden biri olan 11356 projesi kapsamındaki Amiral Essen fırkateyni, Kaliningrad'daki Yantar tersanesinde inşa edildi. Rus İmparatorluk Filosu'nun ünlü amirali Nikolay von Essen'in adının verildiği fırkateyn, 7 Haziran 2016'da Rusya Donanması'nın hizmetine girdi.
124.8 metre uzunluğa, 15.2 metre genişliğe ve 200 kişilik mürettebat kapasitesine sahip Amiral Essen gemisi, Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarında yer aldı ve verilen görevleri başarıyla yerine getirdi.
Kalibr tipi kruz füzelerini fırlatma kapasitesine sahip Amiral Essen'in mürettebatı, Rus birliklerinin Suriye'deki operasyonları sırasında IŞİD militanlarının yok edilmesinden önemli bir rol oynadı.
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