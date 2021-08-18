Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir: Dünyada önemli bir yere sahip olmaya doğru gidiyoruz

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Sputnik’in medya partnerliğini üstlendiği IDEF’21 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na katıldı. Burada Sputnik’in sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Demir, Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı şöyle anlattı:‘Bu hızla gidersek çok başarılı yerlerde olacağımızı düşünüyorum’Prof. Dr. Demir, Türk savunma sanayisinin dünyada geldiği noktaya dair ise şunları söyledi:
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Dünyada önemli bir yere sahip olmaya doğru gidiyoruz” ifadelerini kullandı.
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Sputnik’in medya partnerliğini üstlendiği IDEF’21 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na katıldı. Burada Sputnik’in sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Demir, Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı şöyle anlattı:
“İyi bir gidişimiz var. Ancak bu da yetmez çok daha hızlı ve başarılı işler yapmamız lazım. Bunun için de gayret gösteriyoruz. Ancak seviye burada görünüyor. Dünyayı aşmış bulunuyoruz. Yaptığımız, yapacağımız birçok projeleri burada görmektesiniz. Bu da seviye konusunda bir fikir veriyordur.”
‘Bu hızla gidersek çok başarılı yerlerde olacağımızı düşünüyorum’
Prof. Dr. Demir, Türk savunma sanayisinin dünyada geldiği noktaya dair ise şunları söyledi:
“Büyük bir potansiyelimiz var. Ancak tam potansiyelimizi daha yakalamamış olduğumuzu düşünüyorum. Türkiye’de savunma sanayimizin geldiği yerin henüz tam anlaşılamadığı görüşündeyim. Bu tür fuarlarla anlaşılabilir hale gelecek ve ürünlerimizin gösterdiği ve göstereceği performanslarla savunma sanayisinde geldiğimiz yer daha net görünecek. Tabii, gelinen yer sadece sözde olmuyor. Ürünlerin testleri ve performanslarıyla bunları gösterebiliyorsunuz. Dünyada önemli bir yere sahip olmaya doğru gidiyoruz. Oradayız diyemiyoruz ama orada olmak ile ilgili her türlü parametre yerinde ve bu hızla gidersek çok başarılı yerlerde olacağımızı düşünüyorum.”