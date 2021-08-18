Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir: Dünyada önemli bir yere sahip olmaya doğru gidiyoruz

“Büyük bir potansiyelimiz var. Ancak tam potansiyelimizi daha yakalamamış olduğumuzu düşünüyorum. Türkiye’de savunma sanayimizin geldiği yerin henüz tam anlaşılamadığı görüşündeyim. Bu tür fuarlarla anlaşılabilir hale gelecek ve ürünlerimizin gösterdiği ve göstereceği performanslarla savunma sanayisinde geldiğimiz yer daha net görünecek. Tabii, gelinen yer sadece sözde olmuyor. Ürünlerin testleri ve performanslarıyla bunları gösterebiliyorsunuz. Dünyada önemli bir yere sahip olmaya doğru gidiyoruz. Oradayız diyemiyoruz ama orada olmak ile ilgili her türlü parametre yerinde ve bu hızla gidersek çok başarılı yerlerde olacağımızı düşünüyorum.”