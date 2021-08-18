https://tr.sputniknews.com/20210818/tepeoren-sahipsiz-hayvan-bakimevi-yakinlarindaki-cukurda-onlarca-hayvan-cesedi-bulundu-iddiasi-1048134934.html

'Tepeören Sahipsiz Hayvan Bakımevi yakınlarındaki çukurda onlarca hayvan cesedi bulundu' iddiası

'Tepeören Sahipsiz Hayvan Bakımevi yakınlarındaki çukurda onlarca hayvan cesedi bulundu' iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı yakınlarında onlarca sokak hayvanının cesedinin bulunduğu iddia... 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T17:47+0300

2021-08-18T17:47+0300

2021-08-18T17:47+0300

yaşam

ibb

sokak hayvanları

tepeören sahipsiz hayvan geçici bakımevi ve yaşam alanı

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İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı haberde, İBB'ye bağlı Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı yakınlarında yaşayan vatandaşlar duydukları kötü kokudan rahatsız oldu. Kötü kokunun geldiği yeri takip eden bir vatandaş, ölen kedi ve köpeklerin cesetlerinin atıldığı üstü açık bir çukur bulduğunu ileri sürdü. Vatandaş karşılaştığı manzarayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı'nın yakınlarında yaşayan bir vatandaş, “Burası İstanbul sınırları içinde bir köpek barınağı. Yüzlerce, onlarca köpek için hendek kazmışlar, köpekleri burada katletmişler. Burada yüzlerde kedi köpek var. Ve çoğu da naylon poşetler içinde yakılmış atılmış. Kokudan durulmuyor evlerimizde. Gece gündüz sürekli koku geliyor” ifadelerini kullandı.Bakımevinin başhekiminden açıklamaTepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi Veteriner Başhekimi Mevlüt Maytalman, "Bakım evimizde 39 ilçenin gömü hizmeti bizde yapılmaktadır. Buraya gelen hayvanların gömü işleri, günlük yapılır. Görüntülerdeki nahoş görüntüler, gömü işlemi yapılmadan önceden çekilmiştir" dedi.“Bu görüntü provokasyon amaçlı yapılmıştır. Gömü işlemi yapılan yerde herhangi gibi yerleşim alanı yok. Biz zaten bu alanda çalışıyoruz. Bu durumda ilk bizim hissetmemiz lazım kokuları, ve sosyal medyada paylaşan arkadaşı provokasyon yaptığı için kınıyorum" diye konuşan Maytalman, "Normal şartlarda zaten bakanlığımızın da yayınladığı kararla ölen hayvan çukura kazılan çukara atılır. Sıkıştırılmış toprakla gömülür. Mevzuat da budur. Bizde ölen hayvanları koyuyoruz çukurumuza üstünü kapatıyoruz. Ama bazen geç olabiliyor bu durum. Çünkü İSTAÇ birimi de ve başka birimlerde buraya geliyor” ifadelerini kullandı.

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ibb, sokak hayvanları, tepeören sahipsiz hayvan geçici bakımevi ve yaşam alanı