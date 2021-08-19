https://tr.sputniknews.com/20210819/almanya-afganistana-10-milyon-euro-sunacak-1048147152.html

Almanya, Afganistan'a 10 milyon euro sunacak

Almanya, Afganistan'a 10 milyon euro sunacak

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Afganistan halkına dönük yardım programı kapsamında 10 milyon euro destek sunmaya hazır olduğu duyurdu. 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T04:37+0300

2021-08-19T04:37+0300

2021-08-19T04:37+0300

taliban kontrolünde afganistan

almanya

afganistan

heiko maas

yardım

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, çarşamba günü yaptığı açıklamada, bakanlığın Afganistan'a 10 milyon euro (11.7 milyon dolar) sağlayacağını söyledi.Maas, "Tahliyeden sonraki dönemi inceliyoruz, bunu Alman insan hakları örgütlerinin temsilcileriyle konuştum. Bu günlerde çok sayıda sivil toplum kuruluşu (STK), bilim ve kültür temsilcisi bize ulaştı. Son yıllarda, desteklemeyi sürdürmeyi arzuladıkları sivil toplumla yakın bir ortaklık yürüttüler" ifadelerini kullandı.Bu ortaklığı devam ettirme yönünde insan hakları, bilim ve kültür özgürlüğü için kampanya yürütenlere dönük bir destek fonu oluşturduklarını kaydeden Maas, "Afganistan için özel koruma programlarını genişletmek istiyoruz ve bunun için derhal 10 milyon euro ayırıyoruz" diye konuştu.

almanya

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almanya, afganistan, heiko maas, yardım