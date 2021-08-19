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https://tr.sputniknews.com/20210819/avustralyada-bir-marketin-raflarindan-3-metrelik-piton-cikti--1048145130.html
Avustralya'da bir marketin raflarından 3 metrelik piton çıktı
Avustralya'da bir marketin raflarından 3 metrelik piton çıktı
Avustralya'nın Sidney kentinde markette alışveriş yapan bir kadın raflardan sarkan 3 metrelik bir pitonla karşı karşıya kaldı. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T01:09+0300
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yaşam
piton
sidney
market
piton yılanı
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Sidney'de marketin baharat raflarında alışveriş yapan bir kadın piton yılanıyla karşılaşınca hızlıca o anları videoya kaydetti. Yılan yakalama eğitimi aldığı belirtilen kadın evine giderek bir yılan çantası getirdi. Kadının 3 metre uzunluğundaki yılanı sakince çantanın içine almayı başardığı ve doğaya bıraktığı belirtildi.
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piton, sidney, market, piton yılanı

Avustralya'da bir marketin raflarından 3 metrelik piton çıktı

01:09 19.08.2021
© AP Photo / Alan DiazPiton
Piton - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© AP Photo / Alan Diaz
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Avustralya'nın Sidney kentinde markette alışveriş yapan bir kadın raflardan sarkan 3 metrelik bir pitonla karşı karşıya kaldı.
Sidney'de marketin baharat raflarında alışveriş yapan bir kadın piton yılanıyla karşılaşınca hızlıca o anları videoya kaydetti.
Yılan yakalama eğitimi aldığı belirtilen kadın evine giderek bir yılan çantası getirdi. Kadının 3 metre uzunluğundaki yılanı sakince çantanın içine almayı başardığı ve doğaya bıraktığı belirtildi.
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