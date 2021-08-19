Bolulu itfaiyeci Bozkurt'u gözyaşlarıyla anlattı: Biz yaşamadan sadece anlatılanlarla yıprandık

“Bozkurt tamamen sele kapılmış. Çok kötü durumda. Yani biz çocuklarımıza sarılabiliyoruz ama belki orada mezarı bile olmayacak çok kişi var” diye konuştu. Bölgede yaşadıklarından da bahseden Subay, “Perşembe gece 11 gibi hareket ettik. Giderken yollar çok kötüydü. Sabah bölgeye vardığımızda anlatılmayacak kadar çok kötü bir durumla karşılaştık. İnsanlar şoktaydı. Herkes yardım bekliyordu. Kurtarma-tahliye çalışması yaparken, oradaki insanlar anlatıyor; ‘sele kapılarak çığlıklar içinde gittiler’ diyor. Yani biz bunları yaşamadan, sadece anlatılanlarla yıprandık. Bir de oradakileri düşünün. Zor, çok zor. Elimizden geleni yaptık, gücümüz yettiğince Bozkurt zor durumda.”