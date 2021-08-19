Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Sağlık Bakanı Koca: Zorunlu PCR testleri ücretsiz olacak
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210819/erdogan-yanginlarla-mucadele-icin-rusyadan-gelen-ucagin-dusmesi-sonucu-milletce-uzuntu-duyduk-1048168567.html
Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı: Eğitimde aşı olmayanlara PCR testi şartı getirildi
Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı: Eğitimde aşı olmayanlara PCR testi şartı getirildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başlayacağını belirterek, "Yüz yüze eğitimin başlamasıyla aşı olmamış öğretmen ve personelin... 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T19:31+0300
2021-08-19T20:24+0300
ekonomi
recep tayyip erdoğan
orman yangını
sel felaketi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/06/1045178668_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_4bcfec88ce44f55456ff267f94fcfbe1.jpg
Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye'deki orman yangınlarına ilişkin olarak, "Ülkemizdeki yangınların bir kısmında terör şüphesi olsa da afetlerle karşı karşıyayız" dedi. Erdoğan, 5 Rus, 3 Türk personelin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş'taki uçak kazasıyla ilgili, "Orman yangınlarıyla mücadelemiz için Rusya'dan gelen bir uçağın Kahramanmaraş'ta düşmesi sonucu 5'i Rus, 3'ü Türk personelin hayatını kaybetmesinden dolayı milletçe büyük üzüntü duyduk" diye konuştu.'Tarım ve turizm dahil kesinlikle başka bir amaç için kullanılmayacak'Erdoğan, yanan ormanlık alanların başka bir amaç için kullanılmayacağını altını çizerek, "Böylesine bir felaketi dahi istismar edenlere rağmen milletimizle birlikte bu büyük afetin üstesinden gelmeyi başardık. Evleri tamamen kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza en geç 1 yıl içinde yeni konutları teslim edilecektir. Yanan ormanlarımız, Anayasamızın 169. maddesine uygun şekilde tekrar canlandırılacak, tarım ve turizm dahil kesinlikle başka amaç için kullanılmayacaktır. Orman yangınları, sel baskınları ve heyelan afetleri ile kuraklığa karşı planlarımızı gözden geçirip, yenileyeceğiz." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD'ın afet bölgeleri için oluşturduğu yardım kampanyasıyla ilgili, "Kabinemizdeki Bakanlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla 7 milyon 430 bin liralık katkıyla bu kampanyaya iştirak etme kararı aldık. Milleti terör örgütlerinin, darbe heveslilerinin, ekonomiye tuzak kuranların tasallutuna bırakmadıysak tabi felaketler karşısında da yalnız bırakmayacağız." dedi.Yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başlıyorErdoğan, yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başlayacağını açıklayarak, "Aşı olmayan öğretmenlerimizden haftada 2 kez PCR testi isteyeceğiz" dedi. Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarının devreye alınacağını belirten Erdoğan, "Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı olmayanların bir an önce aşılarını olması gerektiğini hatırlatarak, "3 doz aşısını olmuş bir Cumhurbaşkanı olarak milletinim karşısındayım. Sürekli dönüşen ve değişen virüse karşı aşı dışında bir korunma yöntemi bulunmuyor. Yoğun bakımda olan ve entübe edilen hastaların çok büyük bir oranı aşısız kişiler" diye konuştu.'Türkiye yol geçen hanı değildir'Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin yol geçen hanı olmadığını belirterek, "Türkiye, elbette isteyenin istediği gibi elini kolunu sallayarak girip çıkabileceği, dilediği gibi hareket edebileceği sahipsiz bir ülke değildir." dedi.Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:Erdoğan, "Gayemiz öncelikle bu ülkenin istikrarı ve güvenliği olduğu için, gerekirse Taliban'ın kuracağı hükümetle de görüşüp, ortak gündemlerimizi konuşacağız" diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/06/1045178668_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_c33a77cbdd4159777f64da78342b401e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, orman yangını, sel felaketi

Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı: Eğitimde aşı olmayanlara PCR testi şartı getirildi

19:31 19.08.2021 (güncellendi: 20:24 19.08.2021)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başlayacağını belirterek, "Yüz yüze eğitimin başlamasıyla aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz" dedi. Erdoğan, konser, tiyatro ve sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarının devreye alınacağını söyledi.
Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye'deki orman yangınlarına ilişkin olarak, "Ülkemizdeki yangınların bir kısmında terör şüphesi olsa da afetlerle karşı karşıyayız" dedi.
Erdoğan, 5 Rus, 3 Türk personelin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş'taki uçak kazasıyla ilgili, "Orman yangınlarıyla mücadelemiz için Rusya'dan gelen bir uçağın Kahramanmaraş'ta düşmesi sonucu 5'i Rus, 3'ü Türk personelin hayatını kaybetmesinden dolayı milletçe büyük üzüntü duyduk" diye konuştu.

'Tarım ve turizm dahil kesinlikle başka bir amaç için kullanılmayacak'

Erdoğan, yanan ormanlık alanların başka bir amaç için kullanılmayacağını altını çizerek, "Böylesine bir felaketi dahi istismar edenlere rağmen milletimizle birlikte bu büyük afetin üstesinden gelmeyi başardık. Evleri tamamen kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza en geç 1 yıl içinde yeni konutları teslim edilecektir. Yanan ormanlarımız, Anayasamızın 169. maddesine uygun şekilde tekrar canlandırılacak, tarım ve turizm dahil kesinlikle başka amaç için kullanılmayacaktır. Orman yangınları, sel baskınları ve heyelan afetleri ile kuraklığa karşı planlarımızı gözden geçirip, yenileyeceğiz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD'ın afet bölgeleri için oluşturduğu yardım kampanyasıyla ilgili, "Kabinemizdeki Bakanlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla 7 milyon 430 bin liralık katkıyla bu kampanyaya iştirak etme kararı aldık. Milleti terör örgütlerinin, darbe heveslilerinin, ekonomiye tuzak kuranların tasallutuna bırakmadıysak tabi felaketler karşısında da yalnız bırakmayacağız." dedi.

Yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başlıyor

Erdoğan, yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başlayacağını açıklayarak, "Aşı olmayan öğretmenlerimizden haftada 2 kez PCR testi isteyeceğiz" dedi. Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarının devreye alınacağını belirten Erdoğan, "Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı olmayanların bir an önce aşılarını olması gerektiğini hatırlatarak, "3 doz aşısını olmuş bir Cumhurbaşkanı olarak milletinim karşısındayım. Sürekli dönüşen ve değişen virüse karşı aşı dışında bir korunma yöntemi bulunmuyor. Yoğun bakımda olan ve entübe edilen hastaların çok büyük bir oranı aşısız kişiler" diye konuştu.

'Türkiye yol geçen hanı değildir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin yol geçen hanı olmadığını belirterek, "Türkiye, elbette isteyenin istediği gibi elini kolunu sallayarak girip çıkabileceği, dilediği gibi hareket edebileceği sahipsiz bir ülke değildir." dedi.
Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Ana muhalefetin veya ana muhalefetin yanındaki muhaliflerin dediği gibi 1,5 milyon Afgan ülkemizde kesinlikle yok. Bunların hepsi birer yalan. Gayemiz öncelikle bu ülkenin istikrarı ve güvenliği olduğu için gerekirse Taliban'ın kuracağı hükümetle de görüşüp, ortak gündemlerimizi konuşacağız. Türkiye elbette yol geçen hanı değil. Bu ülkenin kanunlarına, kurallarına, düzenine uymayanların kaos çıkartacak tavırlar sergilemesine asla izin vermeyiz. (Sığınmacılar) Kamu güvenliğini tehdit edecek şekilde bu insanların hayatlarına kast edenleri, yağmaya yeltenenleri asla affetmeyiz. Türkiye'nin, Avrupa'nın mülteci ambarı olmak gibi bir görevi, sorumluluğu, mecburiyeti yoktur."

Erdoğan, "Gayemiz öncelikle bu ülkenin istikrarı ve güvenliği olduğu için, gerekirse Taliban'ın kuracağı hükümetle de görüşüp, ortak gündemlerimizi konuşacağız" diye konuştu.
8110024
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:26Afganistan'da yaklaşık 1 trilyon dolar değerindeki maden rezervleri yeniden gündemde
20:19Sağlık Bakanı Koca: Zorunlu PCR testleri ücretsiz olacak
20:16New York'ta Times Meydanı şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı
20:08Cinayetten suçundan ev hapsi verilen şahıs, savcının itirazı üzerine tutuklandı
20:05Zonguldak'ta ekipleri harekete geçiren adam: Ben kolay ölmem
19:55ABD’li general VanHerck: Rusya 1 no’lu askeri tehdit
19:31Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı: Eğitimde aşı olmayanlara PCR testi şartı getirildi
19:23Kayseri'de kaza: 4 ölü, 10 yaralı
19:11Putin ve İtalya Başbakanı Draghi, Afganistan’daki durumu görüştü
19:07‘Sputnik Light ve AstraZeneca aşı kombinasyonu çok güçlü bağışıklık tepkisi oluşturdu’
18:55UEFA, Avrupa futbolunda 2020-21 sezonunun en iyileri için aday listeleri belirledi
18:3828 Şubat davasında cezası kesinleşen Çevik Bir tutuklanarak cezaevine gönderildi
18:37Türk firmasının geliştirdiği NAZAR, füzeleri lazerle kör edebilecek
18:29ASELSAN'dan 40.3 milyon euroluk sözleşme
18:26Pendik'te ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı
18:19Savunma Sanayii Başkanı: IDEF bölge ülkelerin ihtiyaçlarını geliştirme anlamında önemli rol oynuyor
17:51Lübnan'da akaryakıt krizi: Ülkenin en büyük gaz şirketlerinden biri istasyonlarının tümünü kapattı
17:49BioNTech'in üretim tesisini ziyaret eden Merkel'den Türeci ve Şahin çiftine teşekkür
17:31ABD'de Kongre Kütüphanesi ve çevresi, bombalı saldırı ihtimali nedeniyle boşaltıldı
17:1328 Şubat davası sanıklarının rütbelerinin sökülmesi için Genelkurmay Başkanlığı'na yazı