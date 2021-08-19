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Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı: Eğitimde aşı olmayanlara PCR testi şartı getirildi
19:31 19.08.2021 (güncellendi: 20:24 19.08.2021)
© AARecep Tayyip Erdoğan
© AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başlayacağını belirterek, "Yüz yüze eğitimin başlamasıyla aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz" dedi. Erdoğan, konser, tiyatro ve sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarının devreye alınacağını söyledi.
Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye'deki orman yangınlarına ilişkin olarak, "Ülkemizdeki yangınların bir kısmında terör şüphesi olsa da afetlerle karşı karşıyayız" dedi.
Erdoğan, 5 Rus, 3 Türk personelin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş'taki uçak kazasıyla ilgili, "Orman yangınlarıyla mücadelemiz için Rusya'dan gelen bir uçağın Kahramanmaraş'ta düşmesi sonucu 5'i Rus, 3'ü Türk personelin hayatını kaybetmesinden dolayı milletçe büyük üzüntü duyduk" diye konuştu.
'Tarım ve turizm dahil kesinlikle başka bir amaç için kullanılmayacak'
Erdoğan, yanan ormanlık alanların başka bir amaç için kullanılmayacağını altını çizerek, "Böylesine bir felaketi dahi istismar edenlere rağmen milletimizle birlikte bu büyük afetin üstesinden gelmeyi başardık. Evleri tamamen kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza en geç 1 yıl içinde yeni konutları teslim edilecektir. Yanan ormanlarımız, Anayasamızın 169. maddesine uygun şekilde tekrar canlandırılacak, tarım ve turizm dahil kesinlikle başka amaç için kullanılmayacaktır. Orman yangınları, sel baskınları ve heyelan afetleri ile kuraklığa karşı planlarımızı gözden geçirip, yenileyeceğiz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD'ın afet bölgeleri için oluşturduğu yardım kampanyasıyla ilgili, "Kabinemizdeki Bakanlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla 7 milyon 430 bin liralık katkıyla bu kampanyaya iştirak etme kararı aldık. Milleti terör örgütlerinin, darbe heveslilerinin, ekonomiye tuzak kuranların tasallutuna bırakmadıysak tabi felaketler karşısında da yalnız bırakmayacağız." dedi.
Yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başlıyor
Erdoğan, yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başlayacağını açıklayarak, "Aşı olmayan öğretmenlerimizden haftada 2 kez PCR testi isteyeceğiz" dedi. Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarının devreye alınacağını belirten Erdoğan, "Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı olmayanların bir an önce aşılarını olması gerektiğini hatırlatarak, "3 doz aşısını olmuş bir Cumhurbaşkanı olarak milletinim karşısındayım. Sürekli dönüşen ve değişen virüse karşı aşı dışında bir korunma yöntemi bulunmuyor. Yoğun bakımda olan ve entübe edilen hastaların çok büyük bir oranı aşısız kişiler" diye konuştu.
'Türkiye yol geçen hanı değildir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin yol geçen hanı olmadığını belirterek, "Türkiye, elbette isteyenin istediği gibi elini kolunu sallayarak girip çıkabileceği, dilediği gibi hareket edebileceği sahipsiz bir ülke değildir." dedi.
Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:
"Ana muhalefetin veya ana muhalefetin yanındaki muhaliflerin dediği gibi 1,5 milyon Afgan ülkemizde kesinlikle yok. Bunların hepsi birer yalan. Gayemiz öncelikle bu ülkenin istikrarı ve güvenliği olduğu için gerekirse Taliban'ın kuracağı hükümetle de görüşüp, ortak gündemlerimizi konuşacağız. Türkiye elbette yol geçen hanı değil. Bu ülkenin kanunlarına, kurallarına, düzenine uymayanların kaos çıkartacak tavırlar sergilemesine asla izin vermeyiz. (Sığınmacılar) Kamu güvenliğini tehdit edecek şekilde bu insanların hayatlarına kast edenleri, yağmaya yeltenenleri asla affetmeyiz. Türkiye'nin, Avrupa'nın mülteci ambarı olmak gibi bir görevi, sorumluluğu, mecburiyeti yoktur."
Erdoğan, "Gayemiz öncelikle bu ülkenin istikrarı ve güvenliği olduğu için, gerekirse Taliban'ın kuracağı hükümetle de görüşüp, ortak gündemlerimizi konuşacağız" diye konuştu.