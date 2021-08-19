https://tr.sputniknews.com/20210819/eski-ak-parti-milletvekili-bakir-ben-hic-akpli-olmadim-1048145887.html

Eski AK Parti Milletvekili Bakır: Ben hiç AKP'li olmadım

Eski AK Parti Milletvekili Bakır: Ben hiç AKP'li olmadım

AK Parti'den ihraç edilen 24. dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, Twitter hesabından AK Parti hükümetine gelen bir eleştiriye "Ben AKP'li değilim... 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T01:56+0300

2021-08-19T01:56+0300

2021-08-19T01:56+0300

politika

ak parti

türkiye

pelin gündeş bakır

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Eski AK Partili Milletvekili Gündeş, yurt dışındaki önemli üniversitelerin hukuk bölümünden mezun olduğunu duyurdu. Gündeş'in paylaşımının altına bir kullanıcı, "O zaman gel Türkiye'de hukuku tesis et. En azından verdiğiniz hasarı onarın" yorumunu yaptı. Gündeş ise "Ben AKP'li değilim. Hiç olmadım" açıklamasında bulundu.Partiden ihraç edilmiştiPelin Gündeş Bakır, İstanbul Bakırköy'de 3 kişilik bir ailenin siyanürle hayatına son vermesinin ardından sosyal medyada bir mesaj yayımlamıştı.Bakır, mesajında, "Bu sabah Bakırköy'de 3 kişilik aile hayatına son verdi. Evde yapılan incelemede siyanüre rastlandı. Bu son 10 günde yaşanan 3.cü toplu intihar vakası. Milletimiz ölüyor. Suriyelileri Türklerin sırtından indirin artık. Vatanlarına dönsünler. Hiçbirine vatandaşlık verilmesin!" ifadelerini kullanmıştı.AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, AK Parti Disiplin Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında, Bakır'ın parti içtüzük kurallarına uymadığı gerekçesi ile partiden kesin ihracına karar verdiğini açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20191209/pelin-gundes-ak-partiden-ihrac-edildi-1040797650.html

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ak parti, türkiye, pelin gündeş bakır