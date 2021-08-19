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https://tr.sputniknews.com/20210819/gurbetci-vatandas-benim-param-burada-10-kat-ediyor-cevremdeki-insanlara-uzuluyorum-1048146640.html
Gurbetçi vatandaş: Benim param burada 10 kat ediyor, çevremdeki insanlara üzülüyorum
Gurbetçi vatandaş: Benim param burada 10 kat ediyor, çevremdeki insanlara üzülüyorum
CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer’in Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette gurbetçi bir kadının "Benim param burada 10 kat ediyor... 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T03:13+0300
2021-08-19T03:30+0300
ekonomi
chp
ekonomi
gurbetçi
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Sözcü'nün haberine göre CHP İl Başkanı Ümit Özer’e dert yanan kadın, “Ben yurt dışındayım. Benim param burada 10 kat ediyor. Ben istediğimi alıyorum, ama buradaki, çevremdeki insanlara üzülüyorum. Hiçbir şey alamıyorlar. 3 bin TL alan biri, çocuklarını nasıl okula göndersin, nasıl geçinsin? Nereye gitsem, her yerde şikâyet duyuyorum. O zaman değiştirin ve sandıkta gösterin tepkinizi” ifadelerini kullandı.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Ümit Özer ve beraberinde bir grup partili Kayseri'nin Yahyalı, Akkışla, Sarız, Pınarbaşı ve son olarak da Sarıoğlan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.'Nereye gitsem şikâyet var'Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde ise yurt dışında yaşadığını ifade eden bir kadının isyanı ise dikkat çekti. “Benim param burada 10 kat ediyor. Ben istediğimi alıyorum, ama çevremdekiler alamıyor, üzülüyorum” diyen gurbetçi kadın, “Burada kim kimin eli cebinde belli değil. Biz yurt dışındayız yıllardır. Oralarda fiyatlar hep aynı. Artsa da 10 sent artıyor. Burada ise 2-3 katı oluyor. 3 Bin TL aylık alan 3-4 çocuk okutan biri ne yapsın? Ben o parayı bir günde harcıyorum. Benim param kıymetli, burada 10 kat ediyor. Ben her istediğimi alabiliyorum, ama tanıdığım, çevremdeki insanlar alamıyor. 150 TL ile alışverişi çıkıyorlar. Üzülüyorum. Bunun değişmesi gerekiyor. Nereye gitsem şikâyet var. Şikâyet varsa, sandıkta gösterin. Değiştirin, bir başkası gelsin, değiştirin” diye konuştu.'Bu düzen böyle gitmez'Başkan Özer de “Vatandaş kan ağlıyor. Geçim derdi vatandaşın belini büküyor. Bir yanda ballı maaşlarla, lüks saraylarda gününü gün edenler diğer yanda ekonomik sıkıntılar yüzünden ezilen vatandaşlar. Bu düzen böyle gitmez. Vatandaş AKP'ye sandıkta gereken cevabı verecek” şeklinde konuştu.'Mutfakta yangın var'İlçe ziyaretlerinde özellikle kadınların “Mutfakta yangın var. Geçinemiyoruz. Her şey çok pahalı ve el yakıyor” diye dert yandıklarını dile getiren Özer, “Vatandaş diyor ki, yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar, ballı maaşlar ve saraylardan artık bıktık, usandık, gelsin artık şu sandık” diye konuştu.
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chp, ekonomi, gurbetçi

Gurbetçi vatandaş: Benim param burada 10 kat ediyor, çevremdeki insanlara üzülüyorum

03:13 19.08.2021 (güncellendi: 03:30 19.08.2021)
© İHACHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer’in Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette gurbetçi bir kadının "Benim param burada 10 kat ediyor, istediğimi alıyorum ama çevremdeki insanlara üzülüyorum" ifadeleri dikkat çekti.
CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer’in Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette gurbetçi bir kadının Benim param burada 10 kat ediyor, istediğimi alıyorum ama çevremdeki insanlara üzülüyorum ifadeleri dikkat çekti. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© İHA
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CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer’in Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette gurbetçi bir kadının "Benim param burada 10 kat ediyor, istediğimi alıyorum ama çevremdeki insanlara üzülüyorum" ifadeleri dikkat çekti.
Sözcü'nün haberine göre CHP İl Başkanı Ümit Özer’e dert yanan kadın, “Ben yurt dışındayım. Benim param burada 10 kat ediyor. Ben istediğimi alıyorum, ama buradaki, çevremdeki insanlara üzülüyorum. Hiçbir şey alamıyorlar. 3 bin TL alan biri, çocuklarını nasıl okula göndersin, nasıl geçinsin? Nereye gitsem, her yerde şikâyet duyuyorum. O zaman değiştirin ve sandıkta gösterin tepkinizi” ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Ümit Özer ve beraberinde bir grup partili Kayseri'nin Yahyalı, Akkışla, Sarız, Pınarbaşı ve son olarak da Sarıoğlan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

'Nereye gitsem şikâyet var'

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde ise yurt dışında yaşadığını ifade eden bir kadının isyanı ise dikkat çekti. “Benim param burada 10 kat ediyor. Ben istediğimi alıyorum, ama çevremdekiler alamıyor, üzülüyorum” diyen gurbetçi kadın, “Burada kim kimin eli cebinde belli değil. Biz yurt dışındayız yıllardır. Oralarda fiyatlar hep aynı. Artsa da 10 sent artıyor. Burada ise 2-3 katı oluyor. 3 Bin TL aylık alan 3-4 çocuk okutan biri ne yapsın? Ben o parayı bir günde harcıyorum. Benim param kıymetli, burada 10 kat ediyor. Ben her istediğimi alabiliyorum, ama tanıdığım, çevremdeki insanlar alamıyor. 150 TL ile alışverişi çıkıyorlar. Üzülüyorum. Bunun değişmesi gerekiyor. Nereye gitsem şikâyet var. Şikâyet varsa, sandıkta gösterin. Değiştirin, bir başkası gelsin, değiştirin” diye konuştu.

'Bu düzen böyle gitmez'

Başkan Özer de “Vatandaş kan ağlıyor. Geçim derdi vatandaşın belini büküyor. Bir yanda ballı maaşlarla, lüks saraylarda gününü gün edenler diğer yanda ekonomik sıkıntılar yüzünden ezilen vatandaşlar. Bu düzen böyle gitmez. Vatandaş AKP'ye sandıkta gereken cevabı verecek” şeklinde konuştu.

'Mutfakta yangın var'

İlçe ziyaretlerinde özellikle kadınların “Mutfakta yangın var. Geçinemiyoruz. Her şey çok pahalı ve el yakıyor” diye dert yandıklarını dile getiren Özer, “Vatandaş diyor ki, yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar, ballı maaşlar ve saraylardan artık bıktık, usandık, gelsin artık şu sandık” diye konuştu.
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