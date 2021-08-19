https://tr.sputniknews.com/20210819/haiti-aciklarindaki-depremde-olenlerin-sayisi-2-bin-189a-yukseldi-1048147581.html

Haiti açıklarındaki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 189'a yükseldi

Haiti açıklarındaki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 189'a yükseldi

Haiti açıklarında cumartesi günü meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 189'a yükseldi. 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T05:37+0300

2021-08-19T05:37+0300

2021-08-19T05:37+0300

dünya

haiti

can kaybı

deprem

ariel henry

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Haiti Sivil Savunma Ajansı, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 189'a çıktığını, yaralı sayısının ise 12 bin 268 olduğunu açıkladı.Yetkililer, şiddetli sarsıntı nedeniyle şimdiye kadar 60 binden fazla evin yıkıldığını, 76 bin ev ile çok sayıda kamu binasının hasar gördüğünü belirterek, enkaz altında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülke yönetimi, uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurmuştu.Haiti Başbakanı Ariel Henry, ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edildiğini belirtmişti.

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haiti, can kaybı, deprem, ariel henry