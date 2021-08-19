https://tr.sputniknews.com/20210819/hali-sahada-polislere-ates-actilar-1048148265.html

Halı sahada polislere ateş açtılar

Halı sahada polislere ateş açtılar

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir halı sahada maç yapan polislerle, bir grup arasında kavga çıktı. Olay sırasında 1 polis memuru silahla vurularak yaralandı. 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T06:46+0300

2021-08-19T06:46+0300

2021-08-19T06:45+0300

türkiye

saldırı

polis

çatışma

halı saha maçı

halı saha

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048148220_0:4:1627:919_1920x0_80_0_0_ec73f971b58fd9b611c3dd9b2016f5c5.png

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan halı sahada maç yapan polisler ile maçı izleyen ve alkol aldıkları ileri sürülen bir grup arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra çıkan arbedenin ardından şüpheliler olay yerinden ayrıldı. Şüpheliler daha sonra halı sahaya motosikletle gelerek ateş açtı. Maçı izleyen polislerin de karşılık vermesi üzerine şüpheliler motosikleti bırakarak kaçtı. Çıkan çatışmada İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli ve istirahatli olduğu öğrenilen M.B., bacağından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı polis memuru Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Şüphelilerden O.İ, ekipler tarafından kısa sürede yakalanırken, diğer zanlıları yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20210313/kardiyoloji-uzmanindan-hali-saha-uyarisi-1044021488.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

saldırı, polis, çatışma, halı saha maçı, halı saha