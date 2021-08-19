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Halı sahada polislere ateş açtılar
Halı sahada polislere ateş açtılar
İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir halı sahada maç yapan polislerle, bir grup arasında kavga çıktı. Olay sırasında 1 polis memuru silahla vurularak yaralandı. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T06:46+0300
2021-08-19T06:45+0300
türkiye
saldırı
polis
çatışma
halı saha maçı
halı saha
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan halı sahada maç yapan polisler ile maçı izleyen ve alkol aldıkları ileri sürülen bir grup arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra çıkan arbedenin ardından şüpheliler olay yerinden ayrıldı. Şüpheliler daha sonra halı sahaya motosikletle gelerek ateş açtı. Maçı izleyen polislerin de karşılık vermesi üzerine şüpheliler motosikleti bırakarak kaçtı. Çıkan çatışmada İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli ve istirahatli olduğu öğrenilen M.B., bacağından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı polis memuru Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Şüphelilerden O.İ, ekipler tarafından kısa sürede yakalanırken, diğer zanlıları yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20210313/kardiyoloji-uzmanindan-hali-saha-uyarisi-1044021488.html
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saldırı, polis, çatışma, halı saha maçı, halı saha

Halı sahada polislere ateş açtılar

06:46 19.08.2021
© AAHalı sahada polislere ateş açtılar
Halı sahada polislere ateş açtılar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© AA
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İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir halı sahada maç yapan polislerle, bir grup arasında kavga çıktı. Olay sırasında 1 polis memuru silahla vurularak yaralandı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan halı sahada maç yapan polisler ile maçı izleyen ve alkol aldıkları ileri sürülen bir grup arasında tartışma çıktı.
Bir süre sonra çıkan arbedenin ardından şüpheliler olay yerinden ayrıldı. Şüpheliler daha sonra halı sahaya motosikletle gelerek ateş açtı. Maçı izleyen polislerin de karşılık vermesi üzerine şüpheliler motosikleti bırakarak kaçtı.
Halı saha - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2021
DÜNYA
Kardiyoloji uzmanından halı saha uyarısı: Ani ölümlere neden olabilir
13 Mart, 10:39
Çıkan çatışmada İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli ve istirahatli olduğu öğrenilen M.B., bacağından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı polis memuru Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Şüphelilerden O.İ, ekipler tarafından kısa sürede yakalanırken, diğer zanlıları yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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