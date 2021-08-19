Halı sahada polislere ateş açtılar

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan halı sahada maç yapan polisler ile maçı izleyen ve alkol aldıkları ileri sürülen bir grup arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra çıkan arbedenin ardından şüpheliler olay yerinden ayrıldı. Şüpheliler daha sonra halı sahaya motosikletle gelerek ateş açtı. Maçı izleyen polislerin de karşılık vermesi üzerine şüpheliler motosikleti bırakarak kaçtı. Çıkan çatışmada İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli ve istirahatli olduğu öğrenilen M.B., bacağından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı polis memuru Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Şüphelilerden O.İ, ekipler tarafından kısa sürede yakalanırken, diğer zanlıları yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir halı sahada maç yapan polislerle, bir grup arasında kavga çıktı. Olay sırasında 1 polis memuru silahla vurularak yaralandı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan halı sahada maç yapan polisler ile maçı izleyen ve alkol aldıkları ileri sürülen bir grup arasında tartışma çıktı.
Bir süre sonra çıkan arbedenin ardından şüpheliler olay yerinden ayrıldı. Şüpheliler daha sonra halı sahaya motosikletle gelerek ateş açtı. Maçı izleyen polislerin de karşılık vermesi üzerine şüpheliler motosikleti bırakarak kaçtı.
Çıkan çatışmada İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli ve istirahatli olduğu öğrenilen M.B., bacağından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı polis memuru Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Şüphelilerden O.İ, ekipler tarafından kısa sürede yakalanırken, diğer zanlıları yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.