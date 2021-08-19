https://tr.sputniknews.com/20210819/kalibr-fuzelerini-tasiyan-rus-amiral-essen-gemisi-idef-2021-icin-istanbulda-1048163816.html

Kalibr füzelerini taşıyan Rus Amiral Essen gemisi, IDEF-2021 için İstanbul’da

Kalibr füzelerini taşıyan Rus Amiral Essen gemisi, IDEF-2021 için İstanbul’da

Rusya’nın Kalibr füzeleri taşıyan Amiral Essen fırkateyni, IDEF-2021 uluslararası savunma sanayii fuarına katılmak için Akdeniz’den gelerek İstanbul’a giriş... 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T16:20+0300

2021-08-19T16:20+0300

2021-08-19T16:20+0300

savunma

rusya

suriye

amiral essen fırkateyni

idef 2021

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Rusya’nın Karadeniz Filosu’ndan yapılan açıklamada, “Akdeniz’deki daimi güçler arasında görevlerini icra eden Karadeniz Filosu’ndan Amiral Essen fırkateyninin mürettebatı IDEF-2021 silah ve askeri teçhizat fuarına katılmak için İstanbul’a giriş yaptı” ifadeleri kullanıldı.Mürettebat fuar kapsamında Rus tersaneciliğinin modern bir örneği olan gemiyi ve bu geminin taşıdığı yeni silah sistemlerini tanıtacak.Fuarın 20 Ağustos’ta sona ermesinin ardından Amiral Essen Akdeniz’deki görevlerine devam edecek.Fuara geminin mürettebatının yanı sıra Rus şirketler de katılacak, bu şirketler çeşitli askeri araçları, hava savunma, topçu sistemlerini ve modern hafif silahları tanıtacak.Amiral Essen fırkateyni, Rus donanmasının en önemli gemilerinden biri ve 11356 projesi kapsamında Kaliningrad'daki Yantar tersanesinde inşa edildi.Rus amiral Nikolay von Essen'in adını taşıyan fırkateyn, 7 Haziran 2016'da Rus donanmasının hizmetine girdi.Gemi Ştil-1 ve AK-630 füze ve topçu sistemleri, A-190 top kundağı, RBU-6000 roketatarı, sekiz Kalibr-NK füze rampası taşıyor. Fırkateynde ayrıca Ka-27 veya Ka-31 helikopteri için bir pist ve hangar bulunuyor.124.8 metre uzunluğa, 15.2 metre genişliğe ve 200 kişilik mürettebat kapasitesine sahip gemi Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarında yer aldı ve verilen görevleri başarıyla yerine getirdi.Kalibr tipi kruz füzelerini fırlatabilen Amiral Essen gemisi, Rus güçlerinin Suriye'deki operasyonları sırasında IŞİD militanlarının yok edilmesinde önemli bir rol oynadı.

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rusya, suriye, amiral essen fırkateyni, idef 2021