https://tr.sputniknews.com/20210819/lubnanda-akaryakit-krizi-ulkenin-en-buyuk-gaz-sirketlerinden-biri-istasyonlarinin-tumunu-kapatti-1048166670.html

Lübnan'da akaryakıt krizi: Ülkenin en büyük gaz şirketlerinden biri istasyonlarının tümünü kapattı

Lübnan'da akaryakıt krizi: Ülkenin en büyük gaz şirketlerinden biri istasyonlarının tümünü kapattı

Lübnan'da akaryakıt ithalatı ve satışı alanında faaliyet gösteren ülkenin en büyük şirketlerinden "Coral", elindeki akaryakıtın tükenmesi nedeniyle... 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T17:51+0300

2021-08-19T17:51+0300

2021-08-19T17:54+0300

dünya

lübnan

akaryakıt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1045022360_0:120:1801:1133_1920x0_80_0_0_79ff304943f6e94e4020d43e1a03173a.jpg

Derin bir akaryakıt krizinin yaşandığı ülkede hastaneler, ticari işletmeler ve fırınların ardından akaryakıt ithal eden şirketler de kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.Coral Gaz Şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, şirketin kurulduğu tarihten bu yana ilk kez, depolarındaki akaryakıtın tükenmesi nedeniyle bugünden itibaren istasyonlarına benzin tedarik edemediği ifade edildi.Açıklamada, ithal edilen bir gemi dolusu benzinin, boşaltma şartlarının sağlanmaması nedeniyle 11 Ağustos'tan bu yana kara sularında beklediği kaydedildi.Ülkedeki akaryakıt kriziSon 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur (karaborsa) üzerinden hesaplanacağı ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağı belirtilmişti.

lübnan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lübnan, akaryakıt