https://tr.sputniknews.com/20210819/milli-egitim-bakani-okullarimizi-6-eylulde-tum-kademelerde-yuz-yuze-ve-tam-zamanli-olarak-acacagiz-1048170467.html

Milli Eğitim Bakanı: Okullarımızı 6 Eylül’de tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açacağız

Milli Eğitim Bakanı: Okullarımızı 6 Eylül’de tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okullarımızı 6 Eylül’de tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açacağız" dedi. 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T20:49+0300

2021-08-19T20:49+0300

2021-08-19T21:21+0300

türkiye

okul

milli eğitim bakanlığı

son dakika

yüz yüze eğitim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0e/1048023748_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_985b38dfb0f833165d8f2ecaa94a7725.jpg

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yüz yüze eğitimin 6 Eylül’de tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlayacağını duyurdu.Bakan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

okul, milli eğitim bakanlığı, son dakika, yüz yüze eğitim