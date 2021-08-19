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Milli Eğitim Bakanı: Okullarımızı 6 Eylül’de tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açacağız
Milli Eğitim Bakanı: Okullarımızı 6 Eylül’de tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açacağız
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okullarımızı 6 Eylül’de tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açacağız" dedi. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T20:49+0300
2021-08-19T20:49+0300
2021-08-19T21:21+0300
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okul
milli eğitim bakanlığı
son dakika
yüz yüze eğitim
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yüz yüze eğitimin 6 Eylül’de tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlayacağını duyurdu.Bakan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
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okul, milli eğitim bakanlığı, son dakika, yüz yüze eğitim
Milli Eğitim Bakanı: Okullarımızı 6 Eylül’de tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açacağız
20:49 19.08.2021 (güncellendi: 21:21 19.08.2021)
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okullarımızı 6 Eylül’de tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açacağız" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yüz yüze eğitimin 6 Eylül’de tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlayacağını duyurdu.
Bakan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün, yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece tam zamanlı yüz yüze eğitimi sürdürmek."
"Okullarda eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecek."
"1 Eylül-3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimize yönelik uyum eğitimleri yapılacak."
"Öğretmenlerimizin en az bir doz aşılanma oranı dün itibarıyla yüzde 80,34, iki doz aşılanma oranı ise yüzde 69,73'tür. "