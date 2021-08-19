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Paralimpik Oyunları öncesi Japonya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı saptandı
Paralimpik Oyunları öncesi Japonya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı saptandı
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi Japonya'da yeni tip koronavirüs salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı saptandı. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T03:11+0300
2021-08-19T03:11+0300
koronavirüs
japonya
2020 tokyo olimpiyatları
vaka
koronavirüs
2020 tokyo paralimpik oyunları
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Paralimpik oyunlarına bir hafta kala Japonya'da ülke geneli günlük Kovid-19 vaka sayısı, salgının başından bu yana ilk kez 23 binin üstüne çıktı.Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte Japonya geneli 23 bin 917 Kovid-19 vakası tespit edildi.Böylelikle salgının başından bu yana ülkede kaydedilen toplam vaka sayısı 1 milyon 207 bin 309'a çıktı.Virüse bağlı can kaybı sayısı son bir günde 29 artışla 15 bin 528'e yükseldi. Ülke genelinde 1716 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.Hükümet dün, Kovid-19'a karşı 13 eyalette olağanüstü halin ve 16 eyalette kısmi olağanüstü halin 12 Eylül'e kadar sürmesine karar vermişti.160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenecek.
https://tr.sputniknews.com/20200404/japonya-koronaviruse-iyi-gelen-ilaci-ucretsiz-dagitacak-1041755433.html
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japonya, 2020 tokyo olimpiyatları, vaka, koronavirüs, 2020 tokyo paralimpik oyunları

Paralimpik Oyunları öncesi Japonya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı saptandı

03:11 19.08.2021
© AFP 2021 / Kazuhiro NogiJaponya - Tokyo - koronavirüs - Kovid-19
Japonya - Tokyo - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© AFP 2021 / Kazuhiro Nogi
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi Japonya'da yeni tip koronavirüs salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı saptandı.
Paralimpik oyunlarına bir hafta kala Japonya'da ülke geneli günlük Kovid-19 vaka sayısı, salgının başından bu yana ilk kez 23 binin üstüne çıktı.
Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte Japonya geneli 23 bin 917 Kovid-19 vakası tespit edildi.
Böylelikle salgının başından bu yana ülkede kaydedilen toplam vaka sayısı 1 milyon 207 bin 309'a çıktı.
Virüse bağlı can kaybı sayısı son bir günde 29 artışla 15 bin 528'e yükseldi. Ülke genelinde 1716 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.
Hükümet dün, Kovid-19'a karşı 13 eyalette olağanüstü halin ve 16 eyalette kısmi olağanüstü halin 12 Eylül'e kadar sürmesine karar vermişti.
160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenecek.
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