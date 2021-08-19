https://tr.sputniknews.com/20210819/prof-dr-muftuoglundan-4-doz-biontech-yorumu-1048160342.html

Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan '4. doz BioNTech' yorumu

Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan '4. doz BioNTech' yorumu

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, üçüncü dozda BioNTech'i tercih edenlere dördüncü doz olarak yeniden bu aşının yapılması önerisi için "Bence acele edilmiş, erken... 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T14:55+0300

2021-08-19T14:55+0300

2021-08-19T14:55+0300

koronavirüs

osman müftüoğlu

biontech

bilim kurulu

üçüncü doz

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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet gazetesinde '4. doz doğru karar mı' başlığıyla yayımlanan yazısında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye'de yürütülen aşılama çalışmalarını değerlendirdi."İki doz Sinovac aşısı yaptıran sağlıkçılara ve risk grubunda olanlara 3. doz Sinovac veya BioNTech aşısı yapılması tartışmasız doğru bir karardı" diyen Müftüoğlu, şöyle devam etti:"Ancak 3. dozda BioNTech aşısını tercih edenlere 4. doz olarak yeniden BioNTech aşısı yapılma önerisi bence acele edilmiş, erken alınmış bir karar oldu. Neyse ki ilgililer bu yanlıştan kısa sürede döndüler. Eğer böyle bir uygulama yapılacaksa bu uygulamanın arka planında uluslararası kabul görebilecek bir aşı pasaportu düşüncesi varsa konu biraz daha tartışılmalı. Tekrar ediyorum: Karar yanlış değil, erken ve olgunlaştırılmamış bir karardır, bir süre ertelenmesi ise en az alınan karar kadar doğru bir vazgeçme ve ertelemedir."

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koronavirüs, osman müftüoğlu, biontech , bilim kurulu, üçüncü doz