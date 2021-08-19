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Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Afganistan ve Ukrayna’yı görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Afganistan ve Ukrayna’yı görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Afganistan ve Ukrayna’daki mevcut durumun... 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T21:36+0300
2021-08-19T21:45+0300
dünya
vladimir putin
emmanuel macron
afganistan
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Kremlin’den yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtildi.Açıklamada "Taliban hareketinin iktidara gelmesiyle Afganistan’da oluşan durum kapsamlı bir şekilde gözden geçirildi. Her iki taraf sivil halkın güvenliğini sağlamanın ve acil insani sorunları çözmenin önemine dikkat çekti. İki ülke lideri, BM Güvenlik Konseyi ve Yirmiler Grubu kapsamında dahil olmak üzere, ortak çabalarla Afganistan’da barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olmaya hazır olduklarını dile getirdi” ifadesine yer verildi.Putin ve Macron’un ayrıca İran’ın nükleer programıyla ilgili durumu ve Dağlık Karabağ sorununun çözümüne ilişkin ortak çalışmaların görüşüldüğü belirtildi.Kremlin 'in açıklamasında “Ukrayna’daki iç krizin çözümü sorunuyla ilgili görüş alış verişi yapıldı. Ukrayna’nın güneydoğusunda gerilimin devam etmesiyle ilgili endişeler dile getirildi. Vladimir Putin, son zamanlarda kasıtlı olarak temas hattındaki gerilimi artıran ve doğrudan Minsk Anlaşmasına aykırı olan kışkırtıcı yasal girişimlerde bulunan Kiev’in yıkıcı eylemlerine dikkat çekti” ifadeleri yer aldı.Rus lider, Kiev yönetiminin daha önce varılan ve alternatifsiz çözüm yolu olan tüm anlaşmalara uyması gerektiğini vurgularken Rusya ve Fransa’nın Normandiya formatındaki çabaları koordine etmeye devam edeceği teyit edildi.Açıklamada, “Afrika kıtası da dahil olmak üzere bir dizi başka bölgesel konu da ele alındı. Kişisel görüşmelerin sürdürülmesi kararlaştırıldı” ifadesine yer verildi.
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vladimir putin, emmanuel macron, afganistan

Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Afganistan ve Ukrayna’yı görüştü

21:36 19.08.2021 (güncellendi: 21:45 19.08.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girPutin, Macron, Rusya, Fransa
Putin, Macron, Rusya, Fransa - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Afganistan ve Ukrayna’daki mevcut durumun ele alındığı belirtildi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtildi.
Açıklamada "Taliban hareketinin iktidara gelmesiyle Afganistan’da oluşan durum kapsamlı bir şekilde gözden geçirildi. Her iki taraf sivil halkın güvenliğini sağlamanın ve acil insani sorunları çözmenin önemine dikkat çekti. İki ülke lideri, BM Güvenlik Konseyi ve Yirmiler Grubu kapsamında dahil olmak üzere, ortak çabalarla Afganistan’da barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olmaya hazır olduklarını dile getirdi” ifadesine yer verildi.
Putin ve Macron’un ayrıca İran’ın nükleer programıyla ilgili durumu ve Dağlık Karabağ sorununun çözümüne ilişkin ortak çalışmaların görüşüldüğü belirtildi.
Kremlin 'in açıklamasında “Ukrayna’daki iç krizin çözümü sorunuyla ilgili görüş alış verişi yapıldı. Ukrayna’nın güneydoğusunda gerilimin devam etmesiyle ilgili endişeler dile getirildi. Vladimir Putin, son zamanlarda kasıtlı olarak temas hattındaki gerilimi artıran ve doğrudan Minsk Anlaşmasına aykırı olan kışkırtıcı yasal girişimlerde bulunan Kiev’in yıkıcı eylemlerine dikkat çekti” ifadeleri yer aldı.
Rus lider, Kiev yönetiminin daha önce varılan ve alternatifsiz çözüm yolu olan tüm anlaşmalara uyması gerektiğini vurgularken Rusya ve Fransa’nın Normandiya formatındaki çabaları koordine etmeye devam edeceği teyit edildi.
Açıklamada, “Afrika kıtası da dahil olmak üzere bir dizi başka bölgesel konu da ele alındı. Kişisel görüşmelerin sürdürülmesi kararlaştırıldı” ifadesine yer verildi.
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