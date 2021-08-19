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Selvi: Ellerinden gelse Erdoğansız bir Türkiye hayal ediyorlar
Selvi: Ellerinden gelse Erdoğansız bir Türkiye hayal ediyorlar
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde yeniden aday olacağını vurguladı. Bu konuda çıkan bazı 'söylentilere'... 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T09:25+0300
2021-08-19T09:25+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
türkiye
devlet bahçeli
cumhurbaşkanlığı
abdulkadir selvi
cumhur ittifakı
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısının 'Erdoğansız Cumhurbaşkanlığı operasyonu' başlıklı bölümünde sözlerine "Şimdi bir yerlerde Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adayı olmayacağı, AK Parti içinden bir cumhurbaşkanı adayı çıkarılacağı gibi şeyler yazılıp çizilmeye başlandı. AK Parti kulislerini takip eden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la en son 1 hafta önce görüşen biri olarak benim böyle bir arayıştan haberim yok" diye başladı.Tam aksine Erdoğan olduğu sürece, değil AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın bir cumhurbaşkanı adayı arayışının olmayacağını belirten Selvi, "MHP lideri Bahçeli aylar öncesinde 'Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan' diye açıklama yaptı" ifadesini kullandı. Selvi, şunları yazdı:'Erdoğan dururken, AK Parti neden yeni bir cumhurbaşkanı adayı arasın?'"AK Parti’yi girdiği ilk seçimde iktidara taşıyan, şimdiye kadar girdiği bütün seçimleri açık ara farkla kazanan, kişisel oyu AK Parti’nin oyundan fazla olan, tüm kamuoyu araştırmalarında cumhurbaşkanı adayı olarak en yüksek oyu alacağı görülen Erdoğan dururken, AK Parti neden yeni bir cumhurbaşkanı adayı arasın?'Bu da Erdoğan’a yönelik yeni bir operasyon'Erdoğan gibi milletin sevgilisi olmuş bir lider varken AK Parti neden yeni bir cumhurbaşkanı adayı arayışına girsin? Bu da Erdoğan’a yönelik yeni bir operasyon. Erdoğan’ı tasfiye etme operasyonu. Hedef Erdoğansız bir cumhurbaşkanlığı. Ama ellerinden gelse Erdoğansız bir Türkiye hayal ediyorlar... Peki ne olacak? Bu millet Erdoğan’ı desteklediği sürece planları boşa çıkacak. Erdoğan 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olacak."
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recep tayyip erdoğan, ak parti, türkiye, devlet bahçeli, cumhurbaşkanlığı, abdulkadir selvi, cumhur ittifakı

Selvi: Ellerinden gelse Erdoğansız bir Türkiye hayal ediyorlar

09:25 19.08.2021
© Fotoğraf : YouTubeAbdülkadir Selvi
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde yeniden aday olacağını vurguladı. Bu konuda çıkan bazı 'söylentilere' değinen Selvi, "Ellerinden gelse Erdoğansız bir Türkiye hayal ediyorlar. Peki ne olacak? Bu millet Erdoğan’ı desteklediği sürece planları boşa çıkacak" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısının 'Erdoğansız Cumhurbaşkanlığı operasyonu' başlıklı bölümünde sözlerine "Şimdi bir yerlerde Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adayı olmayacağı, AK Parti içinden bir cumhurbaşkanı adayı çıkarılacağı gibi şeyler yazılıp çizilmeye başlandı. AK Parti kulislerini takip eden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la en son 1 hafta önce görüşen biri olarak benim böyle bir arayıştan haberim yok" diye başladı.
Tam aksine Erdoğan olduğu sürece, değil AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın bir cumhurbaşkanı adayı arayışının olmayacağını belirten Selvi, "MHP lideri Bahçeli aylar öncesinde 'Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan' diye açıklama yaptı" ifadesini kullandı. Selvi, şunları yazdı:

'Erdoğan dururken, AK Parti neden yeni bir cumhurbaşkanı adayı arasın?'

"AK Parti’yi girdiği ilk seçimde iktidara taşıyan, şimdiye kadar girdiği bütün seçimleri açık ara farkla kazanan, kişisel oyu AK Parti’nin oyundan fazla olan, tüm kamuoyu araştırmalarında cumhurbaşkanı adayı olarak en yüksek oyu alacağı görülen Erdoğan dururken, AK Parti neden yeni bir cumhurbaşkanı adayı arasın?

'Bu da Erdoğan’a yönelik yeni bir operasyon'

Erdoğan gibi milletin sevgilisi olmuş bir lider varken AK Parti neden yeni bir cumhurbaşkanı adayı arayışına girsin? Bu da Erdoğan’a yönelik yeni bir operasyon. Erdoğan’ı tasfiye etme operasyonu. Hedef Erdoğansız bir cumhurbaşkanlığı. Ama ellerinden gelse Erdoğansız bir Türkiye hayal ediyorlar... Peki ne olacak? Bu millet Erdoğan’ı desteklediği sürece planları boşa çıkacak. Erdoğan 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olacak."
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