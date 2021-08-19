https://tr.sputniknews.com/20210819/sgk-baskani-isten-cikarma-yasaginin-bitmesinden-sonra-sigortali-calisan-sayisinda-200-bin-artis-var-1048160502.html

SGK Başkanı: İşten çıkarma yasağının bitmesinden sonra sigortalı çalışan sayısında 200 bin artış var

SGK Başkanı: İşten çıkarma yasağının bitmesinden sonra sigortalı çalışan sayısında 200 bin artış var

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, temmuz ayı itibarıyla sona eren fesih kısıtı sonrası istihdam piyasasındaki gelişmeleri değerlendirirken... 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T14:56+0300

2021-08-19T14:56+0300

2021-08-19T14:56+0300

türkiye

sosyal güvenlik kurumu

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

prim

ismail yılmaz

koronavirüs

kovid-19

koronavirüs aşısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102447/15/1024471517_0:1:1126:634_1920x0_80_0_0_afe12d7050e1ca93e263d80709c24225.jpg

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (BTSO) yapılan açıklamaya göre, SGK tarafından Odada "7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Bilgilendirme Semineri" düzenlendi.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, "Bu yapılandırma kanunu kapsamındaki düzenlenmelerle zor bir dönemden geçen iş dünyamızın yanında olarak sıkıntılarını bir miktar azaltmayı ve bu dönemi atlatmayı sağlamalarını hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.''Türk mucizesi' olarak adlandırdığımız Genel Sağlık Sigortası Sistemi'ni anlattığımızda kimse inanamıyor'Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yaklaşık 44 milyar liralık prim ertelemesi yapıldığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:Yılmaz, salgın döneminde 4 ayrı teşvik uygulamasına gittiklerini, bunlardan özellikle kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasının işverenlere önemli katkılar sağladığını belirtti.26 teşvik uygulaması olduğunu, bunlardan 19'unun hali hazırda sürdürüldüğünü belirterek, "Geçen ay yapılan düzenlemeyle asgari ücret desteğini de 2021 yılı içinde uygulamaya, işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu 26 teşvikle bugüne kadar istihdama katkı için sağladığımız destek tutarı yaklaşık 224 milyar lira. Devletimiz bu konuda çok ciddi kaynak aktarmış ve aktarmaya devam etmektedir" bilgisini verdi.Temmuz ayı itibarıyla sona eren fesih kısıtı sonrası istihdam piyasasındaki gelişmeleri değerlendiren Yılmaz, şunları ifade etti:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sosyal güvenlik kurumu, sosyal güvenlik kurumu (sgk), prim, ismail yılmaz, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı