https://tr.sputniknews.com/20210819/unlu-ressam-monetin-14-milyon-dolarlik-tablosuna-soygun-girisimi-1048161222.html

Ünlü ressam Monet'nin 1.4 milyon dolarlık tablosuna soygun girişimi

Ünlü ressam Monet'nin 1.4 milyon dolarlık tablosuna soygun girişimi

Ünlü Fransız ressam Claude Monetn’in Hollanda’daki Zaans Müzesi’nde yer alan 1.4 milyon dolar değerindeki ‘De Voorzaan en de Westerhem’ adlı tablosu silahlı... 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T15:17+0300

2021-08-19T15:17+0300

2021-08-19T15:28+0300

yaşam

hollanda

ressam

silahlı soygun

tablo

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Hollanda polisinin yaptığı açıklamada, pazar günü saat 10.30 sıralarında Zaans Müzesi’ne yönelik gerçekleşen silahlı soygun girişiminde yaralanan olmadığı belirtildi. Soygunun ardından, iki şüphelinin tabloyu geride bırakıp motosikletle kaçtığı ifade edildi. Soygun girişiminin ardından polisin soruşturma başlattığı ve kaçan şüphelilerin arandığı belirtildi. Zaans Müzesi’nden yapılan açıklamada, soyguncuların hiçbir şey çalamadığı belirtilirken, tablonun soygun girişimi sırasında hasar görüp görmediği yapılacak olan incelemelerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi. Müze, soygun girişiminin ardından tedbir amaçlı tablonun sergiden kaldırıldığını ve hasar tespiti yapıldığını açıkladı. Tablo, 2015 yılında müze envanterine girmişti.Fransız empresyonist ressam Monet’in 1871 yılında hızlı fırça darbeleriyle çizdiği yağlı tablosu ‘De Voorzaan en de Westerhem’, Zaandam'ın güneyindeki nehir boyunca uzanan Voorzaan'ın manzarasını konu almaktadır. Monet, tabloyu eşi ve oğluyla beraber Zaandam’daki dört ay geçirdiği bir otelin iskelesinde çizdiği bilinmektedir.

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hollanda, ressam, silahlı soygun, tablo