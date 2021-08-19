https://tr.sputniknews.com/20210819/zonguldakta-ekipleri-harekete-geciren-adam-ben-kolay-olmem-1048169082.html

Zonguldak'ta ekipleri harekete geçiren adam: Ben kolay ölmem

Zonguldak'ta ekipleri harekete geçiren adam: Ben kolay ölmem

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kiracısından haber alamayan ev sahibinin ihbarı üzerine gaz kokusu gelen eve giren itfaiye ekipleri, Hamdi Y.'yi evde uyurken... 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T20:05+0300

2021-08-19T20:05+0300

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türkiye

zonguldak

polis

yaşam

ölüm

ereğli

ev

cam

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Dün gece saatlerinde işten çıkarak evine gelen Hamdi Y.’den gün içerisinde haber alamayan ev sahibi, evden gaz kokusu gelmesi üzerine 112 Acil Servisi aradı.İhbar üzerine verilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, Hamdi Y.’nin kapıyı açmaması üzerine merdiven yardımıyla balkon penceresinden eve girdi. Hamdi Y., ekipler tarafından evde uyurken bulundu.Sağlık ekipleri, Hamdi Y.’yi evdeki gaz kokusu nedeniyle ambulansla hastaneye götürmek istedi. Hamdi Y., hastaneye gitmek istemeyerek “Uyuyakalmışım. Bir şey yok. Gaz da açık kalmış. Kolay kolay ölmem ben” dedi.Hamdi Y., olayı duyarak eve gelen eşi ile yürüyerek ekiplerin yanından uzaklaştı.

türkiye

zonguldak

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zonguldak, polis, yaşam, ölüm, ereğli, ev, cam