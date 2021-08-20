https://tr.sputniknews.com/20210820/1-yilda-konut-fiyatlari-yuzde-51-artti-1048182876.html

1 yılda konut fiyatları yüzde 51 arttı

1 yılda konut fiyatları yüzde 51 arttı

Türkiye'nin en değerli illerinden İstanbul'un neredeyse her semti ya en değerli ilçeler statüsünde ya da değerlenecek semtler arasına giriyor. Ulaşımdan... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T10:30+0300

2021-08-20T10:30+0300

2021-08-20T10:30+0300

türkiye

istanbul

sarıyer

beşiktaş

konut

endeksa

değer

semt

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En çok nüfusa sahip olan il İstanbul gayrimenkul değeri konusunda da birçok şehrin önünde yer alıyor. Ancak İstanbul’un da bazı semtleri var ki dünyayla boy ölçüşecek seviyede. Bazı ilçeler ise son zamanlarda popülerliğiyle değerlendi ya da değerlenecek.Yeni gelişen bölgeler hızlı değerlenirken, pandemiyle birlikte alışkanlıkların değişmesi konut sektöründeki değer algısını da değiştirdi. Hürriyet'ten Kübra Genç'in haberine göre uzmanlar nedenleriyle birlikte değerlenen ve değerlenecek İstanbul semtlerini sıraladı.'Metrekare satış fiyatı 15 bin 857 TL'Endeksa CEO’su Görkem Öğüt konuyla ilgili yaptığı açıklamada İstanbul’un en değerli ilçesinin sırasıyla Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy ve Adalar olduğunu belirtti. Öğüt sözlerine şöyle devam etti :EN ÇOK DEĞER KAZANAN 5 İLÇEÖğüt en çok değer kazanan ilçelerin yıllık değer değişimine bakıldığında Adalar, Şile, Büyükçekmece, Sarıyer ve Avcılar olduğunu ifade etti. "Endeksa verilerine göre Adalar’da konutlar son 1 yılda yüzde 51.95 değer kazandı" diyen Öğüt, "Adalar’dan sonra en fazla değer artışının Şile’de olduğu görülüyor. Şile’de konutların yıllık değer artışı yüzde 51.83 seviyesinde. En fazla değer artışı olan üçüncü ilçe olan Sarıyer’de ise yıllık değer artışı yüzde 36.97 seviyesinde. Bu bölgelerdeki değer artışını pandeminin etkisine bağlayabiliriz. Pandemi nedeniyle evlerde geçirilen sürenin artması ve uzaktan çalışmanın yaygınlaşması ile şehrin kalabalığından uzak, daha sakin, geniş ve yazlık şeklinde konutların yer aldığı bölgelere talebin arttığını, artan talebin konut fiyatlarını da artırdığını söyleyebiliriz" dedi.Şehrin büyümekte olduğu, yeni konutların yapıldığı ilçelerden Büyükçekmece ve Avcılar'ın ilk 5'e girdiğini ifade eden Öğüt,şu ifadeleri kullandı:3 ilçe üst sıralardaGörkem Öğüt, değer artışına etki eden unsurları sıralarken, "Konut metrekare fiyatlarının en yüksek olduğu bölgeler genellikle ulaşımı kolay, merkeze yakın konumda olan bölgeler olur. Önümüzdeki 10 yılda da yine Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy bu anlamda üst sıralarda olmaya devam edecektir. Değer artışının en yüksek olduğu yerler ise genellikle yeni gelişmekte olan bölgeler olarak öne çıkar. Yeni gelişmekte olan bölgelerde ulaşım imkanları ve hastane, okul gibi yaşam alanları geliştikçe değer artışı görülür. Dolayısıyla değer artışı olarak öne çıkacak bölgeler yine şehrin yeni gelişmekte olan bölgeleri olan Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Arnavutköy, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla gibi bölgeler olacaktır" dedi.‘Boğaz hattı ve deniz manzarası istisnaları bozabiliyor’Eva Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı da en değerli semtleri sıraladı. Yazıcı, 'İstanbul‘u iki ayrı yakada irdelemek gerekli' derken, "Avrupa yakasında metrekare fiyatında ; Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy ilçeleri en pahalı ilçeler. Anadolu yakasında ise; Beykoz, Kadıköy ve Adalar en pahal ilçeler olarak görülüyor. Tabi bazı özel mülkler özellikle boğaz hattı ve deniz manzarası nedeni ile istisnaları bozabiliyor" açıklamasında bulundu.‘Fiyat artışları yer yer yüzde 100'e kadar çıkabiliyor’"İstanbul’un genelinde çok ciddi bir fiyat artışı gözlemliyoruz. Bu artışlar yer yer yüzde 100’e kadar çıkabiliyor" açıklamasında bulunan Yazıcı, şöyle konuştu:'Artışın nispeten halen çok olmadığı fırsat olabilecek ilçeler var'10 yılda semtlerin değerindeki değişimden bahseden Yazıcı, "Gayrimenkul bakış açısında 10 yıl uzun olmasa da günümüz dinamiklerinin değişim hızı düşünülürse 10 yıl çok uzun bir süre. Artışın nispeten halen çok olmadığı fırsat olabilecek ilçeler var. Örneğin bunlar Anadolu yakasında; Ataşehir, Sancaktepe, Maltepe, Çekmeköy. Avrupa yakasında Zeytinburnu, Kağıthane, Küçükçekmece, Güngören, Esenler. Hepsinde fırsat olmasa da bu ilçeler özelinde veya ilçelerde projeler özelinde fırsatlar olabilir" dedi.'Her ilçesinde değer artışı devam ediyor'Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı İstanbul'un ilçelerindeki değer artışını değerlendirdi. Kabadayı, şu açıklamayı yaptı:'Pandemi süreci tüketicilerin konuttan beklentilerini de değiştirdi'Tüketicilerin konut beklentilerindeki değişimden de bahseden Kabadayı, "Pandemi süreci tüketicilerin konuttan beklentilerini de değiştirdi. Online çalışma modelinin yaygınlaşması, balkon, teras ve bahçe gibi alanların önemi daha net anlaşıldı, parklara yeşil alanlara komşu olan konutlar daha çok tercih edilir hale geldi. Depreme dayanıklı, ulaşım akslarına kolay ulaşımın olduğu, araca ihtiyaç olmadan spor ve kültürel aktivitelerin yapılabildiği ilçeler önümüzdeki yıllarda yatırımcılarına daha fazla katma değer sağlayacaktır" açıklamasında bulundu.

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istanbul, sarıyer, beşiktaş, konut, endeksa, değer, semt