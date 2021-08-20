https://tr.sputniknews.com/20210820/28-subat-davasinda-verilen-muebbet-hapis-cezalari-kesinlesen-4-kisi-cezaevine-gonderildi-1048197068.html
28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen 4 kişi cezaevine gönderildi
28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen 4 kişi cezaevine gönderildi
28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen hükümlülerden dönemin İlhan Kılıç, Aydan Erol, Kenan Deniz ile Ahmet Çörekçi cezaevine... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T17:39+0300
2021-08-20T17:39+0300
2021-08-20T17:52+0300
türkiye
28 şubat
tutuklama
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakalama kararı sonrasında kentte ikamet ettikleri belirlenen hükümlüleri gözaltına almak için adreslerine gitti.Ekipler, dönemin MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılıç'ı Fenerbahçe Orduevi'nde, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi, dönemin Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı emekli Koramiral Aydan Erol ve dönemin Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi Başkanı ve Başbakan Askeri Başdanışmanı emekli Tümgeneral Kenan Deniz'i ikametlerinde gözaltına aldı.Hükümlüler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.Karar kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü'nce aranan dönemin Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral Çetin Saner ise Silivri'de polise teslim oldu. Saner, sağlık kontrolünün ardından Silivri Adliyesi'ne götürüldü.Öte yandan emekli Tuğgeneral İdris Koralp de Bakırköy Adliyesi'ne gelerek teslim oldu.4 kişi cezaevine gönderildiHükümlü 89 yaşındaki Ahmet Çörekçi , sağlık kontrolünün ardından getirildiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde, Kovid-19 salgını şartları ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları gerekçesiyle kapalı otoparkta polis aracında bekletildi. Ahmet Çörekçi'nin işlemleri infaz savcılığınca dosya üzerinden yürütüldü. Daha sonra hüküm yüzüne okunan Çörekçi, Silivri Cezaevi'ne gönderildi.85 yaşındaki İlhan Kılıç , 81 yaşındaki Aydan Erol ve 73 yaşındaki Kenan Deniz , Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde haklarındaki hüküm yüzlerine okunmasının ardından Silivri Cezaevi'ne götürüldü.İdris Koralp'in Bakırköy Adliyesi'nde, Çetin Saner'in de Silivri Adliyesi'ndeki işlemleri sürüyor.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası kesinleşen 14 kişi hakkında yakalama kararı vermişti.
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28 şubat, tutuklama
28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen 4 kişi cezaevine gönderildi
17:39 20.08.2021 (güncellendi: 17:52 20.08.2021)
28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen hükümlülerden dönemin İlhan Kılıç, Aydan Erol, Kenan Deniz ile Ahmet Çörekçi cezaevine gönderilirken, 2'sinin infaz işlemleri sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakalama kararı sonrasında kentte ikamet ettikleri belirlenen hükümlüleri gözaltına almak için adreslerine gitti.
Ekipler, dönemin MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılıç'ı Fenerbahçe Orduevi'nde, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi, dönemin Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı emekli Koramiral Aydan Erol ve dönemin Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi Başkanı ve Başbakan Askeri Başdanışmanı emekli Tümgeneral Kenan Deniz'i ikametlerinde gözaltına aldı.
Hükümlüler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Karar kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü'nce aranan dönemin Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral Çetin Saner ise Silivri'de polise teslim oldu. Saner, sağlık kontrolünün ardından Silivri Adliyesi'ne götürüldü.
Öte yandan emekli Tuğgeneral İdris Koralp de Bakırköy Adliyesi'ne gelerek teslim oldu.
4 kişi cezaevine gönderildi
Hükümlü 89 yaşındaki Ahmet Çörekçi , sağlık kontrolünün ardından getirildiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde, Kovid-19 salgını şartları ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları gerekçesiyle kapalı otoparkta polis aracında bekletildi. Ahmet Çörekçi'nin işlemleri infaz savcılığınca dosya üzerinden yürütüldü. Daha sonra hüküm yüzüne okunan Çörekçi, Silivri Cezaevi'ne gönderildi.
85 yaşındaki İlhan Kılıç , 81 yaşındaki Aydan Erol ve 73 yaşındaki Kenan Deniz , Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde haklarındaki hüküm yüzlerine okunmasının ardından Silivri Cezaevi'ne götürüldü.
İdris Koralp'in Bakırköy Adliyesi'nde, Çetin Saner'in de Silivri Adliyesi'ndeki işlemleri sürüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası kesinleşen 14 kişi hakkında yakalama kararı vermişti.