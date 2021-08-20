https://tr.sputniknews.com/20210820/abdden-kubali-yetkililere-hukumet-karsiti-protestoculara-siddet-gerekcesiyle-yaptirim-1048176453.html

ABD'den Kübalı yetkililere, 'hükümet karşıtı protestoculara şiddet' gerekçesiyle yaptırım

ABD'den Kübalı yetkililere, 'hükümet karşıtı protestoculara şiddet' gerekçesiyle yaptırım

ABD yönetimi, Küba'da hükümet karşıtı gösterilere katılanlara şiddet uygulandığı gerekçesiyle Küba Devrimci Silahlı Kuvvetler Bakanlığı ile Küba İçişleri... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T01:06+0300

2021-08-20T01:06+0300

2021-08-20T01:06+0300

dünya

abd

küba

protesto

yaptırım

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ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Küba'da 11 Temmuz'da başlayan protestoları bastırma eylemleriyle bağlantılı olarak Kübalı yetkililere yeni yaptırımlar getirildiği belirtildi.Açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC), Küba Devrimci Silahlı Kuvvetler Bakanlığı yetkilileri Roberto Legra Sotolongo ve Andres Laureano Gonzalez Brito ile İçişleri Bakanlığı yetkilisi Abelardo Jimenez Gonzalez'in yaptırım listesine eklendiği bildirildi.ABD, 13 Ağustos'ta da Küba İçişleri Bakanlığına bağlı 2 yetkili ile bir askeri birimi yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.

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abd, küba, protesto, yaptırım