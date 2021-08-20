Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210820/ankarada-15-bin-memurdan-kabul-edilebilir-teklif-talebi-1048179428.html
Ankara'da 15 bin memurdan 'kabul edilebilir teklif' talebi
Ankara'da 15 bin memurdan 'kabul edilebilir teklif' talebi
Memur- Sen Konfederasyonu üyesi yaklaşık 15 bin kişi, Anadolu (Tandoğan) Meydanı'nda düzenlenen mitingde hükümetten '6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nde... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T06:36+0300
2021-08-20T06:35+0300
türkiye
ankara
memur-sen
tandoğan
miting
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104000/42/1040004223_0:15:1000:578_1920x0_80_0_0_9dd96680436e6787777fb679ada9cf2b.jpg
Memur-Sen Konfederasyonu tarafından Tandoğan Meydanı'nda '6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerine Yönelik' miting düzenlendi. Türkiye'nin farklı noktalarından Ankara'ya gelen yaklaşık 15 bin memur, toplu sözleşmeye yönelik taleplerini dile getirdi. Meydanı dolduran memurlara ve kamu işveren heyetine seslenen Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "11 hizmet kolunda yetkili sendikalarımızla biz ülkemizin hizmetçisiyiz. Kamu emekçisiyiz. Akıl teriyle, alın teriyle, fikriyle birlikte Türkiye'nin hizmetkarıyız. Kamu işveren heyetine, bize güçlü Türkiye'nin rakamlarıyla, yeni Türkiye'nin oranlarıyla ve büyük Türkiye'nin haklarıyla donanmış bir teklifle gelin diyoruz" dedi. 'Hakkımızın gereğini teklif etsinler' Görüşmelerde son 3 güne gelindiğine vurgu yapan Yalçın, masadan uzlaşarak kalkmak istediğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün Anadolu Meydanı'nda kabul etmediklerimizi ifade etmek, beklentilerimizi tekrar etmek, emeğin örgütlü gücüyle kamu işverenine yeni ve adil bir teklif beklentimizi haykırmak için toplandık. 3 gün az bir zaman değil. Son günü, son anı beklemeye gerek yok. Hükümetin işi zor değil aslında, kolay. Doğru olanı, adil olanı, hakkımızın gereğini bize teklif etsin yeter. Bir gerçek vardır, en iyi toplu sözleşme masada uzlaşılan toplu sözleşmedir. Biz masada uzlaşmak istiyoruz. Ancak masada uzlaşmanın yolu, memurun alım gücünü yükseltmek ve tekliflerin gereğini yerine getirmektir."
https://tr.sputniknews.com/20210815/memur-sen-baskani-yalcin-yeni-zam-teklifi-bekliyoruz-1048044760.html
türkiye
ankara
tandoğan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104000/42/1040004223_32:0:920:666_1920x0_80_0_0_db30dc0fb0691a4bfc80dfcf226d8eef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, memur-sen, tandoğan, miting

Ankara'da 15 bin memurdan 'kabul edilebilir teklif' talebi

06:36 20.08.2021
© AA / Özge Elif Kızıl Memur-Sen, Ankara, 'Emeğe Saygı, Adalete Davet' eylemi
Memur-Sen, Ankara, 'Emeğe Saygı, Adalete Davet' eylemi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© AA / Özge Elif Kızıl
Abone ol
Memur- Sen Konfederasyonu üyesi yaklaşık 15 bin kişi, Anadolu (Tandoğan) Meydanı'nda düzenlenen mitingde hükümetten '6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nde kabul edilebilir bir teklif talebinde bulundu.
Memur-Sen Konfederasyonu tarafından Tandoğan Meydanı'nda '6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerine Yönelik' miting düzenlendi.
Türkiye'nin farklı noktalarından Ankara'ya gelen yaklaşık 15 bin memur, toplu sözleşmeye yönelik taleplerini dile getirdi. Meydanı dolduran memurlara ve kamu işveren heyetine seslenen Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "11 hizmet kolunda yetkili sendikalarımızla biz ülkemizin hizmetçisiyiz. Kamu emekçisiyiz. Akıl teriyle, alın teriyle, fikriyle birlikte Türkiye'nin hizmetkarıyız. Kamu işveren heyetine, bize güçlü Türkiye'nin rakamlarıyla, yeni Türkiye'nin oranlarıyla ve büyük Türkiye'nin haklarıyla donanmış bir teklifle gelin diyoruz" dedi.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
TÜRKİYE
Memur-Sen Başkanı Yalçın: Yeni zam teklifi bekliyoruz
15 Ağustos, 14:46

'Hakkımızın gereğini teklif etsinler'

Görüşmelerde son 3 güne gelindiğine vurgu yapan Yalçın, masadan uzlaşarak kalkmak istediğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün Anadolu Meydanı'nda kabul etmediklerimizi ifade etmek, beklentilerimizi tekrar etmek, emeğin örgütlü gücüyle kamu işverenine yeni ve adil bir teklif beklentimizi haykırmak için toplandık. 3 gün az bir zaman değil. Son günü, son anı beklemeye gerek yok. Hükümetin işi zor değil aslında, kolay. Doğru olanı, adil olanı, hakkımızın gereğini bize teklif etsin yeter. Bir gerçek vardır, en iyi toplu sözleşme masada uzlaşılan toplu sözleşmedir. Biz masada uzlaşmak istiyoruz. Ancak masada uzlaşmanın yolu, memurun alım gücünü yükseltmek ve tekliflerin gereğini yerine getirmektir."
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
07:03Devlet Denetleme Kurulu'nun yetkileri genişletildi
06:56New York borsası karışık seyirle kapandı
06:51Macron ile Biden'dan Afganistan görüşmesi
06:46Bakan Soylu, Ankara'da bıçaklı kavgada ölen Emirhan Yalçın'ın ailesini ziyaret etti
06:40Tokat'ta eşini 23 yerinden bıçaklayan adam yeniden gözaltında
06:36Ankara'da 15 bin memurdan 'kabul edilebilir teklif' talebi
06:30Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
06:16624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi
05:39İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Afgan çevirmenler nedeniyle istifa baskısı altında
05:14BM: Yemen'de bu yıl insani yardım için gerekli finansmanın yüzde 50'sinden azını alabildik
05:01Facebook, 'Horizon Workrooms' adlı sanal ofis uygulamasını tanıttı
04:23Sullivan: Afganistan'da hala kaç Amerikalının olduğu belirsiz
03:50ABD'li senatörler, Savunma Bakanı Austin'den Afganistan'da bırakılan silahların listesini istedi
03:34ABD'de aynı gün içinde 3 senatör tam aşılanmalarına rağmen koronavirüse yakalandı
03:05Aşı olan kişiler için 'Sen kobay oldun diye ben de mi olayım' diyen antrenör, koronavirüse yakalandı
02:54Dünya Gıda Programı: 14 milyon Afgan açlıkla boğuşuyor
02:52Zonguldak'ta heyelan yaşanan mahalledeki bir ev tahliye edildi
02:35Çaldığı bisikleti geri getirdi
02:28Nijerya'da aşırı yağışlar: 454 ev yıkıldı
02:18Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Uzay çağının gerisinde kalmamız düşünülemez