Bakan Elvan: 2021 için yüzde 8'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Salgınla ilgili dışsal bir şok olmaması durumunda, 2021 için yüzde 8'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz" dedi. 20.08.2021, Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kocaeli'de iş dünyası ile bir araya geldi ve ekonomi gündemine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.Bakanlık olarak üretim, istihdama can verenlerin, ekonomide çarkları döndürenlerin yanında olmaya büyük gayret gösterdiklerini belirten Elvan, "Yangın ve sel felaketleri esnasında olduğu gibi sonrasında da hayatın normale dönmesi, yaraların sarılması için tüm kaynaklarımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. "El birliğiyle bu zamanların üstesinden geleceğiz" ifadesini kullanan Elvan, devamında şunları kaydetti:"El birliğiyle bu zamanların üstesinden geleceğiz. Bakanlık olarak üretim, istihdama can verenlerin, ekonomide çarkları döndürenlerin yanında olmaya büyük gayret gösteriyoruz. Saha ziyaretlerimize büyük önem veriyoruz. Kocaeli; güçlü üretim altyapısı, lojistik avantajları ve nitelikli insan kaynaklarıyla ülkemizin dikkat çekici rol modellerinden birisi. Burada üretim çeşitliliği, inovasyon ve yüksek katma değer var. Salgınla ilgili dışsal bir şok olmaması durumunda, 2021 için yüzde 8'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz.'Enflasyon eğilimi yılın son çeyreğinde düşüş gösterecek'Merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 3.5 olarak tutma hedefimize sadığız, bu konuda en ufak bir tereddüt söz konusu değil. En temel önceliğimiz enflasyon eğiliminin bir an önce terse çevrilmesi. Enflasyon eğilimi yılın son çeyreğinde düşüş gösterecek.''

