https://tr.sputniknews.com/20210820/bakan-elvan-2021-icin-yuzde-8in-uzerinde-bir-buyume-bekliyoruz-1048184433.html
Bakan Elvan: 2021 için yüzde 8'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz
Bakan Elvan: 2021 için yüzde 8'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Salgınla ilgili dışsal bir şok olmaması durumunda, 2021 için yüzde 8'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz" dedi. 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T11:20+0300
2021-08-20T11:20+0300
2021-08-20T11:32+0300
büyüme
ekonomi
lütfi elvan
enflasyon
mücadele
hazine ve maliye bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/10/1044039140_0:38:1201:713_1920x0_80_0_0_5150c9c1f91449196e7c3372d54d040e.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kocaeli'de iş dünyası ile bir araya geldi ve ekonomi gündemine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.Bakanlık olarak üretim, istihdama can verenlerin, ekonomide çarkları döndürenlerin yanında olmaya büyük gayret gösterdiklerini belirten Elvan, "Yangın ve sel felaketleri esnasında olduğu gibi sonrasında da hayatın normale dönmesi, yaraların sarılması için tüm kaynaklarımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. "El birliğiyle bu zamanların üstesinden geleceğiz" ifadesini kullanan Elvan, devamında şunları kaydetti:"El birliğiyle bu zamanların üstesinden geleceğiz. Bakanlık olarak üretim, istihdama can verenlerin, ekonomide çarkları döndürenlerin yanında olmaya büyük gayret gösteriyoruz. Saha ziyaretlerimize büyük önem veriyoruz. Kocaeli; güçlü üretim altyapısı, lojistik avantajları ve nitelikli insan kaynaklarıyla ülkemizin dikkat çekici rol modellerinden birisi. Burada üretim çeşitliliği, inovasyon ve yüksek katma değer var. Salgınla ilgili dışsal bir şok olmaması durumunda, 2021 için yüzde 8'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz.'Enflasyon eğilimi yılın son çeyreğinde düşüş gösterecek'Merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 3.5 olarak tutma hedefimize sadığız, bu konuda en ufak bir tereddüt söz konusu değil. En temel önceliğimiz enflasyon eğiliminin bir an önce terse çevrilmesi. Enflasyon eğilimi yılın son çeyreğinde düşüş gösterecek.''
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/10/1044039140_20:0:1101:811_1920x0_80_0_0_ac7620722dbd5c9761d9ad9d97de07b6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
büyüme, lütfi elvan, enflasyon, mücadele, hazine ve maliye bakanlığı
Bakan Elvan: 2021 için yüzde 8'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz
11:20 20.08.2021 (güncellendi: 11:32 20.08.2021)
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Salgınla ilgili dışsal bir şok olmaması durumunda, 2021 için yüzde 8'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kocaeli'de iş dünyası ile bir araya geldi ve ekonomi gündemine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.
Bakanlık olarak üretim, istihdama can verenlerin, ekonomide çarkları döndürenlerin yanında olmaya büyük gayret gösterdiklerini belirten Elvan, "Yangın ve sel felaketleri esnasında olduğu gibi sonrasında da hayatın normale dönmesi, yaraların sarılması için tüm kaynaklarımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
"El birliğiyle bu zamanların üstesinden geleceğiz" ifadesini kullanan Elvan, devamında şunları kaydetti:
"El birliğiyle bu zamanların üstesinden geleceğiz. Bakanlık olarak üretim, istihdama can verenlerin, ekonomide çarkları döndürenlerin yanında olmaya büyük gayret gösteriyoruz. Saha ziyaretlerimize büyük önem veriyoruz. Kocaeli; güçlü üretim altyapısı, lojistik avantajları ve nitelikli insan kaynaklarıyla ülkemizin dikkat çekici rol modellerinden birisi. Burada üretim çeşitliliği, inovasyon ve yüksek katma değer var. Salgınla ilgili dışsal bir şok olmaması durumunda, 2021 için yüzde 8'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz.
'Enflasyon eğilimi yılın son çeyreğinde düşüş gösterecek'
Merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 3.5 olarak tutma hedefimize sadığız, bu konuda en ufak bir tereddüt söz konusu değil. En temel önceliğimiz enflasyon eğiliminin bir an önce terse çevrilmesi. Enflasyon eğilimi yılın son çeyreğinde düşüş gösterecek.''