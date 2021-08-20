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Deri sırtlı deniz kaplumbağası Türkiye kıyılarında ilk defa canlı görüntülendi
Deri sırtlı deniz kaplumbağası Türkiye kıyılarında ilk defa canlı görüntülendi
Dünyada 7 deniz kaplumbağası türünden biri ve en büyüğü olan deri sırtlı deniz kaplumbağası Türkiye kıyılarındaki ilk defa canlı görüntülendi. 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T23:25+0300
2021-08-20T23:25+0300
yaşam
türkiye
deniz kaplumbağası
göcek
deri sırtlı deniz kaplumbağası
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Göcek’te mavi tur teknesi kaptanı İlknur Asar ve personeli Buse İnceler, bugün saat 10.00 sıralarında çok nadir bir tür olan ve okyanuslarda yaşayan deri sırtlı deniz kaplumbağası ile karşılaştı. Önce ne olduğunu anlayamadıkları hayvanın, devasa boyutlarda bir deniz kaplumbağası olduğunu fark eden Asar ve İnceler, hayvanı cep telefonuyla görüntüledi.'Kafası 10 kiloluk bir karpuz gibiydi'20 yıldır yat kaptanlığı yaptığını belirten İlknur Asar, bir başka tekneye personel götürmek için sabah denize açıldıklarını belirterek, dönüşte saat 10.00 sıralarında gemici personeli Buse İnceler ile deniz yüzeyinde önce kafasını gördükleri canlıyı yunus balığı sandıklarını kaydetti. Biraz yaklaştıklarında ise canlının kocaman bir kafası olduğunu anlatan İlknur Asar, botlarının 4.80 metre boyunda olduğu ve gördükleri canlının da neredeyse o kadar büyük ve 10 kilogramlık karpuz gibi kocaman bir kafası olduğunu kaydetti.'Çok heyecanlandım'Daha önce böyle bir şey hiç görmediğini aktaran İlknur Asar, “20 yıldır Ege ve Akdeniz’de kaptanlık yapıyorum ve böyle bir şeyle daha önce hiç karşılaşmadım. Caretta carettaya benziyordu ama çok büyüktü ve ‘bu caretta olamaz’ dedik. Ne olduğunu bilemedik. Derisi timsah derisini andırıyordu. Bir an denize atlayıp dokunmak istedim ama korkutmamak için vazgeçtim. Buse ile videosunu çektik. Daha sonra DEKAMER’i aradım ve onlar siyah derili deniz kaplumbağası olduğunu, okyanusta yaşayan ve Akdeniz’de çok nadiren görüldüğünü anlattılar. Gerçekten inanılmaz çok heyecanlandım. Galiba bu canlıyı Türkiye kıyılarında canlı olarak ilk defa gören iki kişi biziz” diye konuştu.Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canpolat da görüntülenen canlının dünyadaki 7 tür deniz kaplumbağasından biri olan deri sırtlı deniz kaplumbağası olduğunu belirterek, “Deniz kaplumbağaları içindeki en büyük ve en ağır olanı. 2 metre uzunluğa, 500 kilogram ağırlığa ulaşabiliyorlar. Ben bunu 2004 yılında Adana Yumurtalık’ta ölü olarak görmüştüm. Ama Göcek’teki bu görüntü Türkiye kıyılarındaki ilk defa canlı görüntüsü oldu. Harika, çok güzel ve heyecan verici bir durum. Akdeniz’de bu tür var ama yuva yaptığını da hiç kimse şu ana kadar tespit edemedi. Bu o kadar nadir, özel bir tür ki o nedenle bizi çok heyecanlandırdı” dedi.
göcek
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türkiye, deniz kaplumbağası, göcek, deri sırtlı deniz kaplumbağası

Deri sırtlı deniz kaplumbağası Türkiye kıyılarında ilk defa canlı görüntülendi

23:25 20.08.2021
© DHADeri sırtlı deniz kaplumbağas
Deri sırtlı deniz kaplumbağas - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© DHA
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Dünyada 7 deniz kaplumbağası türünden biri ve en büyüğü olan deri sırtlı deniz kaplumbağası Türkiye kıyılarındaki ilk defa canlı görüntülendi.
Göcek’te mavi tur teknesi kaptanı İlknur Asar ve personeli Buse İnceler, bugün saat 10.00 sıralarında çok nadir bir tür olan ve okyanuslarda yaşayan deri sırtlı deniz kaplumbağası ile karşılaştı.
Önce ne olduğunu anlayamadıkları hayvanın, devasa boyutlarda bir deniz kaplumbağası olduğunu fark eden Asar ve İnceler, hayvanı cep telefonuyla görüntüledi.

'Kafası 10 kiloluk bir karpuz gibiydi'

20 yıldır yat kaptanlığı yaptığını belirten İlknur Asar, bir başka tekneye personel götürmek için sabah denize açıldıklarını belirterek, dönüşte saat 10.00 sıralarında gemici personeli Buse İnceler ile deniz yüzeyinde önce kafasını gördükleri canlıyı yunus balığı sandıklarını kaydetti. Biraz yaklaştıklarında ise canlının kocaman bir kafası olduğunu anlatan İlknur Asar, botlarının 4.80 metre boyunda olduğu ve gördükleri canlının da neredeyse o kadar büyük ve 10 kilogramlık karpuz gibi kocaman bir kafası olduğunu kaydetti.
'Çok heyecanlandım'
Daha önce böyle bir şey hiç görmediğini aktaran İlknur Asar, 20 yıldır Ege ve Akdeniz’de kaptanlık yapıyorum ve böyle bir şeyle daha önce hiç karşılaşmadım. Caretta carettaya benziyordu ama çok büyüktü ve ‘bu caretta olamaz’ dedik. Ne olduğunu bilemedik. Derisi timsah derisini andırıyordu. Bir an denize atlayıp dokunmak istedim ama korkutmamak için vazgeçtim. Buse ile videosunu çektik. Daha sonra DEKAMER’i aradım ve onlar siyah derili deniz kaplumbağası olduğunu, okyanusta yaşayan ve Akdeniz’de çok nadiren görüldüğünü anlattılar. Gerçekten inanılmaz çok heyecanlandım. Galiba bu canlıyı Türkiye kıyılarında canlı olarak ilk defa gören iki kişi biziz” diye konuştu.
Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canpolat da görüntülenen canlının dünyadaki 7 tür deniz kaplumbağasından biri olan deri sırtlı deniz kaplumbağası olduğunu belirterek, “Deniz kaplumbağaları içindeki en büyük ve en ağır olanı. 2 metre uzunluğa, 500 kilogram ağırlığa ulaşabiliyorlar. Ben bunu 2004 yılında Adana Yumurtalık’ta ölü olarak görmüştüm. Ama Göcek’teki bu görüntü Türkiye kıyılarındaki ilk defa canlı görüntüsü oldu. Harika, çok güzel ve heyecan verici bir durum. Akdeniz’de bu tür var ama yuva yaptığını da hiç kimse şu ana kadar tespit edemedi. Bu o kadar nadir, özel bir tür ki o nedenle bizi çok heyecanlandırdı” dedi.
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