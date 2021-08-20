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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210820/dolar-ve-euroda-son-durum-1048180350.html
Dolar ve Euro'da son durum
Dolar ve Euro'da son durum
Hafta başladığından beri değer kaybeden dolar, geçtiğimiz günü yükseliş ile kapattı. 20.08.2021, Sputnik Türkiye
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ekonomi
euro
dolar
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Dolar şu dakikalar 8.53 liradan işlem görüyor. Dolar endeksi 93.54, Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi ise 374.81 seviyesinde seyrediyor. Euro şu sıralar 9.98 'den işlem görüyor.
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euro, dolar

Dolar ve Euro'da son durum

08:19 20.08.2021
© REUTERS / Mohamed Abd El GhanyDolar - euro
Dolar - euro - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
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Hafta başladığından beri değer kaybeden dolar, geçtiğimiz günü yükseliş ile kapattı.
Dolar şu dakikalar 8.53 liradan işlem görüyor. Dolar endeksi 93.54, Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi ise 374.81 seviyesinde seyrediyor.
Euro şu sıralar 9.98 'den işlem görüyor.
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