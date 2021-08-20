Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210820/dolar-ve-euroda-son-durum-1048180350.html
Dolar ve Euro'da son durum
Dolar ve Euro'da son durum
Hafta başladığından beri değer kaybeden dolar, geçtiğimiz günü yükseliş ile kapattı. 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T08:19+0300
2021-08-20T08:19+0300
2021-08-20T08:18+0300
ekonomi
euro
dolar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102713/12/1027131228_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_b30902e0a5c416c7fdb0a5302b4e0e52.jpg
Dolar şu dakikalar 8.53 liradan işlem görüyor. Dolar endeksi 93.54, Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi ise 374.81 seviyesinde seyrediyor. Euro şu sıralar 9.98 'den işlem görüyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102713/12/1027131228_41:0:1024:737_1920x0_80_0_0_70c0538d5bcc33cab80674f071f61a50.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
euro, dolar
Dolar ve Euro'da son durum
Hafta başladığından beri değer kaybeden dolar, geçtiğimiz günü yükseliş ile kapattı.
Dolar şu dakikalar 8.53 liradan işlem görüyor. Dolar endeksi 93.54, Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi ise 374.81 seviyesinde seyrediyor.
Euro şu sıralar 9.98 'den işlem görüyor.