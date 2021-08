https://tr.sputniknews.com/20210820/farioli-avrupadan-teklifler-aldim-karagumrukle-yapmamiz-gerekenler-var-henuz-bir-sey-basarmadik-1048187359.html

Farioli: Avrupa'dan teklifler aldım, Karagümrük'le yapmamız gerekenler var, henüz bir şey başarmadık

Farioli: Avrupa'dan teklifler aldım, Karagümrük'le yapmamız gerekenler var, henüz bir şey başarmadık

Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Farioli, "Avrupa'dan teklifler aldım. Karagümrük'le belirli bir zamana ihtiyacımız var. Yapmamız gerekenler var. Henüz çok... 20.08.2021

2021-08-20T12:45+0300

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli, kırmızı-siyahlı ekibin forma kol sponsorluğu için düzenlenen lansmanın ardından Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtladı.Süper Lig'de sezonun ilk haftasında karşılaştıkları Gaziantep FK maçı hakkında değerlendirmelerde bulunan Farioli, "Sezonun ilk maçları her zaman zorlu geçer. Doğal olarak Gaziantep maçı da bizim açımızdan aslında zor geçti. İlk maçta her zaman en önemli şey galip gelmek. Bu haftayı galibiyetle tamamladığımız ve bunu başardığımız için çok mutluyuz. Maç özelinde değerlendirme yapmak gerekirse; eksiklerimizin olduğunu gördüğümüz, dersler çıkaracağımız bir maçtı" ifadelerini kullandı.‘Hedef koymak için henüz erken’Geçtiğimiz sezonu 8. sırada bitiren Fatih Karagümrük için şu aşamada Avrupa Kupaları hedefi koymanın erken olduğunu vurgulayan genç teknik adam, "Hedef koymak için henüz çok erken. Daha ligin başındayız. Tabii bu demek değil ki bizim bir hedefimiz yok. Elbette bir hedefimiz var. Bunu hafta hafta, maç maç değerlendirebilirsek daha sağlıklı bir yol alabiliriz. O yolu daha somut bir şekilde daha iyi kat edebiliriz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.‘Kendi oyun planımızdan vazgeçmeyeceğiz’Oynadıkları oyunun üstüne koyarak ilerlemeyi istediğini söyleyen İtalyan teknik adam, "Kendi futbol mantalitemiz, fikrimiz ve inandığımız şeyler doğrultusunda oyun planımızdan vazgeçmeyerek kendi oyunumuzu oynamalıyız. Transfer sezonunun da son haftalarında kadromuzu güçlendirmeye çalışacağız. Bunun mücadelesini vereceğiz ama henüz çok erken" açıklamasında bulundu.‘Transfer dönemleri kolay bir süreç olmuyor’Farioli, transfer çalışmaları konusunda başkan Süleyman Hurma ile sürekli etkileşim halinde olduğunu vurguladı:‘İyi oyuncu, her zaman her takımda oynar’Süper Lig'de bu sezon yürürlüğe giren 8+3 kuralı ile ilgili de görüşlerini aktaran İtalyan teknik adam, şunları söyledi:‘Tempolu oynamaya çalışan bir takımız’Francesco Farioli, bu hafta karşılaşacakları Çaykur Rizespor maçı ve kendi oyun planları hakkında şöyle konuştu:‘Merih Demiral'ın kalbimde yeri çok farklı’Farioli, geçmiş dönemde birlikte çalıştıkları milli futbolcu Merih Demiral hakkında düşüncelerini paylaştı:'Tekliflerden bir tanesi İtalya'dan'Francesco Farioli, Fatih Karagümrük'ün başında çıktığı 10. maçın ardından teklifler almaya başladığını söyledi.Farioli, Karagümrük'te kalma sürecini şöyle anlattı:Sinan Gümüş yanıtı: Bir yorumda bulunmam doğru olmazÖte yandan genç teknik adam, Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Sinan Gümüş ile ilgili olarak ise, "Elbette iyi bir oyuncu ama sonuç olarak benim oyuncum değil. Başka bir kulüpte kontratlı bir oyuncu. Bu oyuncu hakkında görüş belirtmem ve bir yorumda bulunmam doğru olmaz" dedi.

