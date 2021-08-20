Güney Kore, kullanım izni başvurusu için Rusya’nın üçüncü aşısı KoviVak’ı incelemeye başladı

Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Ajansı’nın açıklamasında, “MP Corporation şirketi kullanım izni başvurusu öncesinde 20 Ağustos’ta KoviVak aşısıyla ilgili verilerin ön incelemesi için başvuruda bulundu. Bakanlık sunulan bilgileri dikkatli şekilde inceleyecek” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada Güney Kore’nin henüz aşıyı satın alma planının olmadığı belirtildi.Çumakov Bilim Merkezi’nin geliştirdiği KoviVak aşısı, Sputnik V ve EpiVakKorona’dan sonra Rusya geliştirilen üçüncü koronavirüs aşısı.
Rus Sputnik V aşısının tescilli olduğu Güney Kore’de Gıda ve İlaç Güvenliği Ajansı kullanım izni başvurusu öncesinde Rusya’nın üçüncü koronavirüs aşısı olan KoviVak’la ilgili verileri değerlendirmeye başladı.
Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Ajansı’nın açıklamasında, “MP Corporation şirketi kullanım izni başvurusu öncesinde 20 Ağustos’ta KoviVak aşısıyla ilgili verilerin ön incelemesi için başvuruda bulundu. Bakanlık sunulan bilgileri dikkatli şekilde inceleyecek” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada Güney Kore’nin henüz aşıyı satın alma planının olmadığı belirtildi.
Çumakov Bilim Merkezi’nin geliştirdiği KoviVak aşısı, Sputnik V ve EpiVakKorona’dan sonra Rusya geliştirilen üçüncü koronavirüs aşısı.