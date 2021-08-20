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İçişleri Bakanlığı’ndan 'PCR Testi Zorunluluğu' genelgesi
İçişleri Bakanlığı’ndan 'PCR Testi Zorunluluğu' genelgesi
İçişleri Bakanlığı PCR testi zorunluluğuyla ilgili genelge yayımladı. Genelgede konser, tiyatro gibi etkinlikler ve uçak-otobüs yolculuklarında 6 Eylül'den... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
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içişleri bakanlığı

İçişleri Bakanlığı’ndan 'PCR Testi Zorunluluğu' genelgesi

21:13 20.08.2021 (güncellendi: 21:20 20.08.2021)
© DHAPCR testi
PCR testi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© DHA
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İçişleri Bakanlığı PCR testi zorunluluğuyla ilgili genelge yayımladı. Genelgede konser, tiyatro gibi etkinlikler ve uçak-otobüs yolculuklarında 6 Eylül'den itibaren PCR testi isteneceği belirtildi.
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