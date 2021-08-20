İçişleri Bakanlığı’ndan 'PCR Testi Zorunluluğu' genelgesi

© DHA PCR testi © DHA

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İçişleri Bakanlığı PCR testi zorunluluğuyla ilgili genelge yayımladı. Genelgede konser, tiyatro gibi etkinlikler ve uçak-otobüs yolculuklarında 6 Eylül'den itibaren PCR testi isteneceği belirtildi.