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İçişleri Bakanlığı’ndan 'PCR Testi Zorunluluğu' genelgesi
İçişleri Bakanlığı’ndan 'PCR Testi Zorunluluğu' genelgesi
İçişleri Bakanlığı PCR testi zorunluluğuyla ilgili genelge yayımladı. Genelgede konser, tiyatro gibi etkinlikler ve uçak-otobüs yolculuklarında 6 Eylül'den... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T21:13+0300
2021-08-20T21:13+0300
2021-08-20T21:20+0300
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içişleri bakanlığı
İçişleri Bakanlığı’ndan 'PCR Testi Zorunluluğu' genelgesi
21:13 20.08.2021 (güncellendi: 21:20 20.08.2021)
İçişleri Bakanlığı PCR testi zorunluluğuyla ilgili genelge yayımladı. Genelgede konser, tiyatro gibi etkinlikler ve uçak-otobüs yolculuklarında 6 Eylül'den itibaren PCR testi isteneceği belirtildi.