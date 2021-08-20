https://tr.sputniknews.com/20210820/israilde-40-yas-ustune-ve-ogretmenlere-ucuncu-doz-kovid-19-asisi-yapilacak-1048187115.html

İsrail’de 40 yaş üstüne ve öğretmenlere üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak

İsrail’de 40 yaş üstüne ve öğretmenlere üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak

İsrail yönetimi, 40 yaş üstü kişilere ve öğretmenlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üçüncü dozunun uygulanmasına onay verdi. 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T12:42+0300

2021-08-20T12:42+0300

2021-08-20T12:42+0300

koronavirüs

israil

öğretmen

koronavirüs

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İsrail Kovid-19 Aşı ve Salgın Kontrol Danışma Kurulu, Kovid-19 aşısının üçüncü dozunun yapılacağı grupların genişletilmesine karar verdi.Buna göre 40 yaş üstü kişilere ve öğretmenlere de üçüncü doz yapılacak.Kararın ardından Başbakan Naftali Bennett’in bu sabah üçüncü dozu olacağı bildirildi.Üçüncü doz olanların sayısı 1 milyon 200 bini geçtiİsrail, geçen ay sonunda 60 yaş üstü, 13 Ağustos'ta da 50 yaş üstü kişilere üçüncü doz yapılmasına karar vermişti.Yaklaşık 9.3 milyon nüfusa sahip ülkede, 5 milyon 871 kişiye Kovid-19 aşısının birinci, 5 milyon 431bin kişiye ikinci, 1 milyon 201 bin kişiye de üçüncü dozu yapıldı.

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israil, öğretmen, koronavirüs