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İstanbul Valisi Yerlikaya: 16 ilçede 436 düzensiz göçmen yakalandı
© Fotoğraf : Twitter/Ali Yerlikaya16 ilçede yakalanan 436 düzensiz göçmen
© Fotoğraf : Twitter/Ali Yerlikaya
Vali Yerlikaya, dün 16 ilçede yapılan kontrollerde 170'i Afgan 436 düzensiz göçmenin yakalanarak sınır dışı işlemleri için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul’da 19 Ağustos’ta 16 ilçemizde yapılan kontroller sonucu, 170’i Afgan, 266’sı diğer uyruklulardan olmak üzere toplam 436 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi."
#İstanbul’da 19 Ağustos’ta 16 ilçemizde yapılan kontroller sonucu,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 20, 2021
1️⃣7️⃣0️⃣’i #Afgan
2️⃣6️⃣6️⃣’sı diğer uyruklulardan olmak üzere toplam,
4️⃣3️⃣6️⃣ düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. pic.twitter.com/LPou4YpWI1