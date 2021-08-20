İstanbul Valisi Yerlikaya: 16 ilçede 436 düzensiz göçmen yakalandı

"İstanbul’da 19 Ağustos’ta 16 ilçemizde yapılan kontroller sonucu, 170’i Afgan, 266’sı diğer uyruklulardan olmak üzere toplam 436 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi."