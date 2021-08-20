https://tr.sputniknews.com/20210820/johnny-deppin-itibar-davasi-kabul-edildi-1048188461.html

Johnny Depp'in itibar davası kabul edildi

Johnny Depp'in itibar davası kabul edildi

Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki hukuk mücadelesinde yeni bir dönem başlıyor. ABD mahkemesi Deep'in açacağı 50 milyon dolarlık itibar davasını kabul... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T13:09+0300

2021-08-20T13:09+0300

2021-08-20T13:10+0300

yaşam

abd

johnny depp

amber heard

dava

itibar

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Eski eşi Amber Heard’e şiddet uyguladığı iddiasıyla kariyeri yerle bir olan ABD’li oyuncu Johnny Depp, mücadelesini sürdürüyor.NTV’nin aktardığına göre ABD mahkemesi, Johnny Depp'in Amber Heard’e açacağı 50 milyon dolarlık itibar davasını kabul etti. Heard, davanın açılmaması için verdiği mücadeleyi kaybetti.Depp, 2018’de Washington Post gazetesinde Heard’ün yazdığı makalede kendisini tüm dünyaya dayakçı koca olarak gösterdiğini, sahte bir kurbanı oynadığını öne sürüyor.Bu makale sonrası dünya çapında kadın hareketlerinden büyük destek gören Heard’ün yalan söylediği üç ay önce ortaya çıktı.Makaleyi kendisinin yazdığını süren Heard’ün adına makaleyi Amerikan Sivil Özgürlükler Sendikası’nın (ACLU) yazdığı belgelendi.Heard, boşanma tazminatı olarak Depp’ten aldığı 7 milyon doların yarısını ACLU’ya vereceğini söylüyordu. Depp bu bağışın yapılmadığını da ortaya çıkardı Heard, elçisi olduğu sendikanın dünya çapında duyulmasını sağlamıştı.

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abd, johnny depp, amber heard, dava, itibar