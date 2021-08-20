https://tr.sputniknews.com/20210820/karadag-en-tembel-vatandasini-ariyor-1048194913.html

Karadağ 'en tembel vatandaşını' arıyor

Karadağ 'en tembel vatandaşını' arıyor

Balkan ülkesi Karadağ'ın Niksic şehri yakınlarında bulunan Brezna etno-köyünde geleneksel olarak düzenlenen "tembellik yarışması" başladı. 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T16:14+0300

2021-08-20T16:14+0300

2021-08-20T16:14+0300

karadağ

yarışma

tembellik

tembel

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Bu yıl sekiz katılımcı ile onuncusu düzenlenen yarışmada, "en tembel vatandaş" unvanını kazanan yarışmacı, 300 euro değerindeki ödülün sahibi olacak.Avrupa'da eşine rastlanmayan yarışmanın kurallarına göre, yatarak yarışan yarışmacıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına müsaade edilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor.Brezna etno-köyünün sahibi ve yarışmanın organizatörü Mico Blagojevic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadağlıların tembel insanlar olarak tanınmış olmalarından yola çıkarak böyle bir yarışma düzenlemeye karar verdiklerini anlattı.'Ortası yok gibi, yarışmayı düzenleme fikri de buradan geliyor'Karadağlılar arasında hem çok çalışkan hem çok tembel insanların olduğunu söyleyen Blagojevic, "Ortası yok gibi, yarışmayı düzenleme fikri de buradan geliyor. İnsanlar para ödülünden ziyade arkadaş edinmek için katılıyorlar" dedi.Bu yıl yarışma kurallarında değişiklik yapıldığını aktaran Blagojevic, "Önceki yıllardan farklı olarak yarışmacıların, sekiz saatte bir tuvalete gitmelerine izin verildi. Önceden böyle olmamasına rağmen en uzun yatma rekoru 52 saat olarak kayda geçmişti" diye konuştu.'Karadağlıların yatarak da para kazanabileceğini kanıtlayacağız'Blagojevic, "Yeni kurallar sayesinde Karadağ'ın 'en tembel vatandaşını' bulacağımıza inanıyoruz. İnsanlara, Karadağlıların yatarak da para kazanabileceğini kanıtlayacağız" ifadelerini kullandı.Yarışmaya ilk kez katılan Marko da doğada vakit geçirmeyi sevdiğini belirterek, "Öncelikle eğlenceli vakit geçirmek için katılıyorum, ancak para ödülü de gözardı edilmemeli" şeklinde konuştu.Başkent Podgoricalı yarışmacı Duda da "Dinlenmek için geldim ama para ödülünü de almak isterim. Kazanan 300 euro'luk ödülün sahibi oluyor, bu az para değil." dedi.

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karadağ, yarışma, tembellik, tembel