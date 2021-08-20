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Kremlin'de Putin-Merkel görüşmesi başladı
15:23 20.08.2021 (güncellendi: 15:30 20.08.2021)
© SputnikAngela Merkel - Vladimir Putin
© Sputnik
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.
Putin ile Merkel arasındaki görüşme Kremlin'de gerçekleşiyor. Rusya lideri, görüşmenin başında Merkel'e beyaz ve pembe güllerden oluşan bir buket çiçek verdi.
Görüşme sırasında Merkel'in telefonu çaldı
Putin, Merkel'i selamlama konuşmasına başladığında Kremlin'deki salonda telefon çaldığı duyuldu. Merkel'in telefonunu kapatmayı veya sessize almayı unuttuğu anlaşıldı.
Almanya Başbakanı, telefonu cebinden çıkarıp kapatırken Putin konuşmasına ara vermeden devam etti.
Whoops! Someone calls Merkel's mobile during Putin talks— RT (@RT_com) August 20, 2021
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Rus lider, gündemlerinde bizzat istişare etmeleri gereken çok sayıda konu bulunduğunu belirterek bundan dolayı bunun sadece bir veda ziyareti olmayacağından emin olduğunu söyledi.
Merkel de, görüş ayrılıkları olmasına rağmen birbirleriyle konuşmalarının iyi olduğunu düşündüğünü ve gelecekte de Putin'le konuşmaya devam etme niyetinde olduklarını ifade etti.
Merkel, ikili ilişkiler, Libya konferansı ve Afganistan konularının gündemde olduğunu kaydetti.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ile Merkel arasındaki görüşmenin sonunda herhangi bir belge imzalanmayacak.
Merkel de, görüş ayrılıkları olmasına rağmen birbirleriyle konuşmalarının iyi olduğunu düşündüğünü ve gelecekte de Putin'le konuşmaya devam etme niyetinde olduklarını ifade etti.
Merkel, ikili ilişkiler, Libya konferansı ve Afganistan konularının gündemde olduğunu kaydetti.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ile Merkel arasındaki görüşmenin sonunda herhangi bir belge imzalanmayacak.