https://tr.sputniknews.com/20210820/kremlinde-putin-merkel-gorusmesi-basladi-1048193073.html

Kremlin'de Putin-Merkel görüşmesi başladı

Kremlin'de Putin-Merkel görüşmesi başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi. 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T15:23+0300

2021-08-20T15:23+0300

2021-08-20T15:30+0300

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Putin ile Merkel arasındaki görüşme Kremlin'de gerçekleşiyor. Rusya lideri, görüşmenin başında Merkel'e beyaz ve pembe güllerden oluşan bir buket çiçek verdi.Görüşme sırasında Merkel'in telefonu çaldıPutin, Merkel'i selamlama konuşmasına başladığında Kremlin'deki salonda telefon çaldığı duyuldu. Merkel'in telefonunu kapatmayı veya sessize almayı unuttuğu anlaşıldı.Almanya Başbakanı, telefonu cebinden çıkarıp kapatırken Putin konuşmasına ara vermeden devam etti.Rus lider, gündemlerinde bizzat istişare etmeleri gereken çok sayıda konu bulunduğunu belirterek bundan dolayı bunun sadece bir veda ziyareti olmayacağından emin olduğunu söyledi.Merkel de, görüş ayrılıkları olmasına rağmen birbirleriyle konuşmalarının iyi olduğunu düşündüğünü ve gelecekte de Putin'le konuşmaya devam etme niyetinde olduklarını ifade etti.Merkel, ikili ilişkiler, Libya konferansı ve Afganistan konularının gündemde olduğunu kaydetti.Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ile Merkel arasındaki görüşmenin sonunda herhangi bir belge imzalanmayacak.

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rusya, vladimir putin, almanya, angela merkel, kremlin, görüşme, telefon