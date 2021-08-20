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https://tr.sputniknews.com/20210820/kremlinde-putin-merkel-gorusmesi-basladi-1048193073.html
Kremlin'de Putin-Merkel görüşmesi başladı
Kremlin'de Putin-Merkel görüşmesi başladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi. 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T15:23+0300
2021-08-20T15:30+0300
dünya
rusya
vladimir putin
almanya
angela merkel
kremlin
görüşme
telefon
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Putin ile Merkel arasındaki görüşme Kremlin'de gerçekleşiyor. Rusya lideri, görüşmenin başında Merkel'e beyaz ve pembe güllerden oluşan bir buket çiçek verdi.Görüşme sırasında Merkel'in telefonu çaldıPutin, Merkel'i selamlama konuşmasına başladığında Kremlin'deki salonda telefon çaldığı duyuldu. Merkel'in telefonunu kapatmayı veya sessize almayı unuttuğu anlaşıldı.Almanya Başbakanı, telefonu cebinden çıkarıp kapatırken Putin konuşmasına ara vermeden devam etti.Rus lider, gündemlerinde bizzat istişare etmeleri gereken çok sayıda konu bulunduğunu belirterek bundan dolayı bunun sadece bir veda ziyareti olmayacağından emin olduğunu söyledi.Merkel de, görüş ayrılıkları olmasına rağmen birbirleriyle konuşmalarının iyi olduğunu düşündüğünü ve gelecekte de Putin'le konuşmaya devam etme niyetinde olduklarını ifade etti.Merkel, ikili ilişkiler, Libya konferansı ve Afganistan konularının gündemde olduğunu kaydetti.Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ile Merkel arasındaki görüşmenin sonunda herhangi bir belge imzalanmayacak.
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rusya, vladimir putin, almanya, angela merkel, kremlin, görüşme, telefon

Kremlin'de Putin-Merkel görüşmesi başladı

15:23 20.08.2021 (güncellendi: 15:30 20.08.2021)
© SputnikAngela Merkel - Vladimir Putin
Angela Merkel - Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.
Putin ile Merkel arasındaki görüşme Kremlin'de gerçekleşiyor. Rusya lideri, görüşmenin başında Merkel'e beyaz ve pembe güllerden oluşan bir buket çiçek verdi.

Görüşme sırasında Merkel'in telefonu çaldı

Putin, Merkel'i selamlama konuşmasına başladığında Kremlin'deki salonda telefon çaldığı duyuldu. Merkel'in telefonunu kapatmayı veya sessize almayı unuttuğu anlaşıldı.
Almanya Başbakanı, telefonu cebinden çıkarıp kapatırken Putin konuşmasına ara vermeden devam etti.
Rus lider, gündemlerinde bizzat istişare etmeleri gereken çok sayıda konu bulunduğunu belirterek bundan dolayı bunun sadece bir veda ziyareti olmayacağından emin olduğunu söyledi.

Merkel de, görüş ayrılıkları olmasına rağmen birbirleriyle konuşmalarının iyi olduğunu düşündüğünü ve gelecekte de Putin'le konuşmaya devam etme niyetinde olduklarını ifade etti.

Merkel, ikili ilişkiler, Libya konferansı ve Afganistan konularının gündemde olduğunu kaydetti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ile Merkel arasındaki görüşmenin sonunda herhangi bir belge imzalanmayacak.
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