https://tr.sputniknews.com/20210820/nice-teknik-direktoru-galtier-burak-yilmazi-takiminda-istedigini-acikladi-1048202442.html

Nice Teknik Direktörü Galtier, Burak Yılmaz'ı takımında istediğini açıkladı

Nice Teknik Direktörü Galtier, Burak Yılmaz'ı takımında istediğini açıkladı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Nice'in teknik direktörü Christophe Galtier, Lille'de forma giyen Türk futbolcu Burak Yılmaz ve... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T23:13+0300

2021-08-20T23:13+0300

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yaşam

burak yılmaz

lille

christophe galtier

nice

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Geçen sezon Lille ile şampiyonluk kazanan Fransız teknik adam Christophe Galtier, pazar günü Marsilya ile oynayacakları karşılaşma öncesinde düzenlediği basın toplantısında, takımda forvetin eksik olduğunu söyledi.Andy Delort'ı iyi tanıdığını ve onda aradığı özelliklerin bulunduğunu ifade eden Galtier, Burak Yılmaz'a ilişkin, "Burak Yılmaz hakkında birçok açıklama okudum. İyi bir oyuncu benimle çalışmak istediğini söylemek için beni aradığında ona olumlu cevap veririm" yorumunu yaptı.

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burak yılmaz, lille, christophe galtier, nice