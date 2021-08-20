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https://tr.sputniknews.com/20210820/nice-teknik-direktoru-galtier-burak-yilmazi-takiminda-istedigini-acikladi-1048202442.html
Nice Teknik Direktörü Galtier, Burak Yılmaz'ı takımında istediğini açıkladı
Nice Teknik Direktörü Galtier, Burak Yılmaz'ı takımında istediğini açıkladı
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Nice'in teknik direktörü Christophe Galtier, Lille'de forma giyen Türk futbolcu Burak Yılmaz ve... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T23:13+0300
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yaşam
burak yılmaz
lille
christophe galtier
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Geçen sezon Lille ile şampiyonluk kazanan Fransız teknik adam Christophe Galtier, pazar günü Marsilya ile oynayacakları karşılaşma öncesinde düzenlediği basın toplantısında, takımda forvetin eksik olduğunu söyledi.Andy Delort'ı iyi tanıdığını ve onda aradığı özelliklerin bulunduğunu ifade eden Galtier, Burak Yılmaz'a ilişkin, "Burak Yılmaz hakkında birçok açıklama okudum. İyi bir oyuncu benimle çalışmak istediğini söylemek için beni aradığında ona olumlu cevap veririm" yorumunu yaptı.
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burak yılmaz, lille, christophe galtier, nice

Nice Teknik Direktörü Galtier, Burak Yılmaz'ı takımında istediğini açıkladı

23:13 20.08.2021 (güncellendi: 23:14 20.08.2021)
© AFP 2021 / Francois Lo PrestiBurak Yılmaz - Lille
Burak Yılmaz - Lille - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© AFP 2021 / Francois Lo Presti
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Nice'in teknik direktörü Christophe Galtier, Lille'de forma giyen Türk futbolcu Burak Yılmaz ve Montpellier'in oyuncusu Andy Delort'ı takımında istediğini bildirdi.
Geçen sezon Lille ile şampiyonluk kazanan Fransız teknik adam Christophe Galtier, pazar günü Marsilya ile oynayacakları karşılaşma öncesinde düzenlediği basın toplantısında, takımda forvetin eksik olduğunu söyledi.
Andy Delort'ı iyi tanıdığını ve onda aradığı özelliklerin bulunduğunu ifade eden Galtier, Burak Yılmaz'a ilişkin, "Burak Yılmaz hakkında birçok açıklama okudum. İyi bir oyuncu benimle çalışmak istediğini söylemek için beni aradığında ona olumlu cevap veririm" yorumunu yaptı.
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