https://tr.sputniknews.com/20210820/rusya-natonun-dogu-sinirlarindaki-tatbikatlari-basiretsizlik-1048175577.html

Rusya: NATO’nun doğu sınırlarındaki tatbikatları basiretsizlik

Rusya: NATO’nun doğu sınırlarındaki tatbikatları basiretsizlik

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, NATO’nun Avrupa’nın doğusundaki tatbikatlarını kışkırtıcı ve mevcut koşullarda en azından basiretsiz olarak... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T00:15+0300

2021-08-20T00:15+0300

2021-08-20T00:15+0300

dünya

rusya

nato

mariya zaharova

tatbikat

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Baltık ülkeler ile Polonya’daki rotasyonel olduğu iddia edilen varlık aslında toplamda, ağır teçhizata sahip güçlendirilmiş motorlu bir piyade tugayına eşit olan dört NATO taburundan oluşan daimi bir varlıktır” ifadesini kullandı.NATO’nun salgın koşullarında bile Avrupa’nın doğu sınırlarında, Rusya’nın hedef alındığı tatbikatlar düzenlediğine dikkat çeken Zaharova, “Bu tür tatbikatların kışkırtıcı, mevcut koşullarda da en azından basiretsizlik olarak görüyoruz. Baltık ülkeleri genelde Rusya karşıtı politikanın anahtar taraftarlar arasında yer alıyor ve itinalı biçimde Rusya’nın olası işgali ile ilgili asılsız hikayelere destek veriyorlar” dedi.Aynı zamanda, NATO’nun Rusya'yı silah yoluyla kontrol altına alma ihtiyacına ilişkin propagandayı geliştirmeye devam ettiğine işaret eden Zaharova, “Şimdi gördüğümüz gibi, NATO gerçek tehditleri tespit etmiyor ve ancak küresel çöküşten sonra onlarla uğraşmaya başlıyor. Neden, biliyor musunuz? Cevabı basit. Çünkü yıllardır hedef kitlelerinin ve vatandaşlarının tek uyduruk tehdit olan Rusya üzerinde odaklanmasına yoğunlaşmışlardı ve buna büyük kaynaklar yatırıyorlardı” diye ekledi.

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