Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Çocuklar Kovid-19’a daha fazla yakalanmaya başladı

Çocukların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma olasılığının artmaya başladığını belirten Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, çocuklara yönelik riskleri en aza indirmek için ebeveynlere aşı olmaları çağrısı yaptı.Muraşko, “Koronavirüsün yeni versiyonunun daha agresif hale geldiğini, daha hızlı yayıldığını unutmamak çok önemli. Çocuklar patojenin saldırganlığı nedeniyle bugün daha sık hastalanmaya başladı” dedi.Rusya'da, çocukların Kovid-19’a karşı aşılanmalarına ilişkin henüz metodolojik bir yönergenin bulunmadığını hatırlatan Muraşko, çocuklara yönelik riskleri en aza indirmek için ebeveynlerden aşı olmalarını istedi.Daha önce, Moskova Sağlık Koruma Departmanı Baş Çocuk Doktoru İsmail Osmanov, yedi ila on yaş arasındaki vakaların yüzde 10’unda hastalığın orta ve ağır şiddette seyrettiğini, bunun çok yüksek bir rakam olduğunu ifade etmişti.
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko, çocukların Kovid-19’a daha fazla yakalanmaya başladığını söyledi.
Çocukların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma olasılığının artmaya başladığını belirten Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, çocuklara yönelik riskleri en aza indirmek için ebeveynlere aşı olmaları çağrısı yaptı.
Muraşko, “Koronavirüsün yeni versiyonunun daha agresif hale geldiğini, daha hızlı yayıldığını unutmamak çok önemli. Çocuklar patojenin saldırganlığı nedeniyle bugün daha sık hastalanmaya başladı” dedi.
Rusya'da, çocukların Kovid-19’a karşı aşılanmalarına ilişkin henüz metodolojik bir yönergenin bulunmadığını hatırlatan Muraşko, çocuklara yönelik riskleri en aza indirmek için ebeveynlerden aşı olmalarını istedi.
Daha önce, Moskova Sağlık Koruma Departmanı Baş Çocuk Doktoru İsmail Osmanov, yedi ila on yaş arasındaki vakaların yüzde 10’unda hastalığın orta ve ağır şiddette seyrettiğini, bunun çok yüksek bir rakam olduğunu ifade etmişti.