https://tr.sputniknews.com/20210820/sinop-icin-kuvvetli-saganak-uyarisi-1048175465.html

Sinop için kuvvetli sağanak uyarısı

Sinop için kuvvetli sağanak uyarısı

Sinop çevrelerinde bu gece ve yarın sabah kuvvetli sağanak bekleniyor. 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T00:09+0300

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türkiye

sinop

sağanak yağış

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın başta batı ilçeleri (Ayancık, Türkeli ve Erfelek) olmak üzere yerel kuvvetli olması bekleniyor.Yağış anında sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

türkiye

sinop

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2021

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sinop, sağanak yağış