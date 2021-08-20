Soma’da 1500 madenci eylem başlattı

"Son 2 yıldır baskıların olduğuna yönelik sendikamıza çeşitli şikayetler geliyordu. Biz bu iddiaları maden yöneticileri ile görüştük ve baskı yapmamaları konusunda uyardık. Ayrıca işçilere sabırlı olmalarını söyledik. Ancak son aylarda baskı ile birlikte mobbingler artınca ve yevmiyeleri kesilmeye başlayınca madencilerin sabrı taştı.

Sabah vardiyasından çıkan 1500'e yakın işçi evlerine gitmeyerek maden ocağının önünde haklarını aramaya başladı. Sendika olarak biz de onların yanındayız. Artık kirli ellerini madencilerin üzerinden çeksinler. Madencilere baskı yapmasınlar. Bu baskılar sonlana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

İşçiler arasındaki kültürel farklılıkları, hassasiyetleri kaşıyan davranışlarda bulunan amirler görevden alınmalı, işçilerin taleplerine özen gösterilmeli, diyalogla sorun ivedilikle çözülmelidir."