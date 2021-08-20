Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210820/somada-1500-madenci-eylem-baslatti-1048176698.html
Soma’da 1500 madenci eylem başlattı
Soma’da 1500 madenci eylem başlattı
Manisa’nın Soma ilçesinde İmbat Madencilik’te çalışan yaklaşık 1500 işçi, kendilerine baskı, mobbing ve yevmiye cezaları uygulandığı gerekçesiyle eylem... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T01:18+0300
2021-08-20T01:18+0300
türkiye
soma
eylem
madenci
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101324/14/1013241434_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_9f603b571f172639d6ca840cab2a4aec.jpg
Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilik'te görev yapan yaklaşık 1500 maden işçisi sabah vardiyasından sonra evlerine dönmeyerek eyleme başladı. Kendilerine mobbing, baskı ve yevmiye cezalarının uygulandığını ifade eden madenciler maden ocağının önünden ayrılmazken, jandarma ise geniş güvenlik önlemleri aldı.Sözcü'den İlker Kılıçaslan'ın haberine göre, İmbat'a ait maden ocağının önünde eylemlerini sürdüren madenciler, geçtiğimiz temmuz ayı içerisinde haksız gerekçelerle yaklaşık 390 madencinin işten çıkartıldığını ifade etti.Kendilerine son 2 yıldır baskı uygulandığını ifade eden madenciler ayrıca, son aylarda maden yöneticileri tarafından kendilerine yönelik mobbingin arttığını ve yevmiye cezalarıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.İmbat Maden işçilerinin eylemine destek veren Bağımsız Maden İş Sendikası Yönetim Kurulu üyesi Gökay Çakır, son 2 yıldır maden işletmesi yöneticileri tarafından uygulanan yoğun baskıdan dolayı işçilerin artık sabrının taştığını ve bir an önce baskıların durmasını talep ettiğini ifade etti.Sendika yöneticisi Çakır yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;Kaymakam ve belediye başkanı madencilerle görüştüSendika yönetici Çakır ayrıca, madencileri yatıştırmak ve eylemden vazgeçirmek için Soma Kaymakamı Fatih Akkaya ile Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'un maden ocağına geldiğini ancak maden yöneticilerinden birinin gelmediğini ifade etti.Soma Kaymakamı Fatih Akkaya ile AKP'li Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'un eylemdeki madencilerle görüşmelerinin sürdüğü öğrenildi.
türkiye
soma
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101324/14/1013241434_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_202146e189803b0deb41ad4bc131ad05.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
soma, eylem, madenci

Soma’da 1500 madenci eylem başlattı

01:18 20.08.2021
© Sputnik / Onur BarisSoma maden kazası
Soma maden kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© Sputnik / Onur Baris
Abone ol
Manisa’nın Soma ilçesinde İmbat Madencilik’te çalışan yaklaşık 1500 işçi, kendilerine baskı, mobbing ve yevmiye cezaları uygulandığı gerekçesiyle eylem başlattı.
Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilik'te görev yapan yaklaşık 1500 maden işçisi sabah vardiyasından sonra evlerine dönmeyerek eyleme başladı.
Kendilerine mobbing, baskı ve yevmiye cezalarının uygulandığını ifade eden madenciler maden ocağının önünden ayrılmazken, jandarma ise geniş güvenlik önlemleri aldı.
Sözcü'den İlker Kılıçaslan'ın haberine göre, İmbat'a ait maden ocağının önünde eylemlerini sürdüren madenciler, geçtiğimiz temmuz ayı içerisinde haksız gerekçelerle yaklaşık 390 madencinin işten çıkartıldığını ifade etti.
Kendilerine son 2 yıldır baskı uygulandığını ifade eden madenciler ayrıca, son aylarda maden yöneticileri tarafından kendilerine yönelik mobbingin arttığını ve yevmiye cezalarıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.
İmbat Maden işçilerinin eylemine destek veren Bağımsız Maden İş Sendikası Yönetim Kurulu üyesi Gökay Çakır, son 2 yıldır maden işletmesi yöneticileri tarafından uygulanan yoğun baskıdan dolayı işçilerin artık sabrının taştığını ve bir an önce baskıların durmasını talep ettiğini ifade etti.
Sendika yöneticisi Çakır yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Son 2 yıldır baskıların olduğuna yönelik sendikamıza çeşitli şikayetler geliyordu. Biz bu iddiaları maden yöneticileri ile görüştük ve baskı yapmamaları konusunda uyardık. Ayrıca işçilere sabırlı olmalarını söyledik. Ancak son aylarda baskı ile birlikte mobbingler artınca ve yevmiyeleri kesilmeye başlayınca madencilerin sabrı taştı.

Sabah vardiyasından çıkan 1500'e yakın işçi evlerine gitmeyerek maden ocağının önünde haklarını aramaya başladı. Sendika olarak biz de onların yanındayız. Artık kirli ellerini madencilerin üzerinden çeksinler. Madencilere baskı yapmasınlar. Bu baskılar sonlana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

İşçiler arasındaki kültürel farklılıkları, hassasiyetleri kaşıyan davranışlarda bulunan amirler görevden alınmalı, işçilerin taleplerine özen gösterilmeli, diyalogla sorun ivedilikle çözülmelidir."

Kaymakam ve belediye başkanı madencilerle görüştü

Sendika yönetici Çakır ayrıca, madencileri yatıştırmak ve eylemden vazgeçirmek için Soma Kaymakamı Fatih Akkaya ile Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'un maden ocağına geldiğini ancak maden yöneticilerinden birinin gelmediğini ifade etti.
Soma Kaymakamı Fatih Akkaya ile AKP'li Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'un eylemdeki madencilerle görüşmelerinin sürdüğü öğrenildi.
240000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
02:28Nijerya'da aşırı yağışlar: 454 ev yıkıldı
02:18Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Uzay çağının gerisinde kalmamız düşünülemez
01:55Roscosmos ABD'nin talebi üzerine Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesindeki çalışmaları erteledi
01:45ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinin Taliban’ın ilerleyişi konusunda ABD'yi 1 ay önce uyardığı açıklandı
01:28OnlyFans, müstehcen içeriği yasaklama kararı aldı
01:20Ali Koç: En az 3, hesabımıza uyarsa 4 transfer yapacağız
01:18Soma’da 1500 madenci eylem başlattı
01:10Annesini rehin aldı, müdahalede bulunan polislere kaynar su döktü
01:06ABD'den Kübalı yetkililere, 'hükümet karşıtı protestoculara şiddet' gerekçesiyle yaptırım
00:43Kılıçdaroğlu 'Yalancı Kemal' etiketiyle paylaştı: Yardımcı olayım da sıralamada yukarı çıksınlar
00:36Tunus Cumhurbaşkanı Said: Yeni kabine önümüzdeki günlerde duyurulacak
00:30İspanya, Rus savaş gemilerinin Septe limanına girmesine izin vermedi
00:23Afganistan'da uçaktan düşen insanların silüetlerinin resmedildiği tişört, ABD'de satışa sunuldu
00:22Kastamonu’da sağanak etkili oldu, cami ve iş yerlerini su bastı
00:15Rusya: NATO’nun doğu sınırlarındaki tatbikatları basiretsizlik
00:09Sinop için kuvvetli sağanak uyarısı
00:03Amazon, büyük perakende mağazaları açmayı planlıyor
DünABD’nin milyarlarca dolar değerindeki askeri teçhizatının Taliban’ın eline geçtiği değerlendiriliyor
DünLibya'nın petrol gelirleri temmuz ayında da 2 milyar doları aştı
DünAnkara Büyükşehir’den Sosyal Yardım alan öğrencilere eğitim ve kırtasiye desteği