https://tr.sputniknews.com/20210820/sputnik-light-ve-astrazeneca-asilarinin-kombinasyonu-tum-gonullulerde-bagisiklik-sagladi-1048197237.html

Sputnik Light ve AstraZeneca aşılarının kombinasyonu tüm gönüllülerde bağışıklık sağladı

Sputnik Light ve AstraZeneca aşılarının kombinasyonu tüm gönüllülerde bağışıklık sağladı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’ndan (RDIF) yapılan açıklamaya göre, Sputnik Light aşısı ile AstraZeneca aşısının birleşiminden oluşan aşı, Azerbaycan’daki... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T17:43+0300

2021-08-20T17:43+0300

2021-08-20T17:44+0300

koronavirüs

koronavirüs aşısı

sputnik v

astrazenaca

dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

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RDIF’in açıklamasında, “Araştırmaya katılan ilk 20 kişi üzerinde gerçekleştirilen gözlem neticesinde elde edilen ön verilere göre, gönüllülerin tamamında SARS-CoV-2 virüsünün S-proteinine karşı antikor gelişti” ifadeleri kullanıldı. Şimdiye kadar Azerbaycan’daki testler sırasında aşı kombinasyonu 64 kişiye uygulandı. Sputnik V aşısının ilk bileşeni olan Sputnik Light’ın AstraZeneca aşısı ile olan kombinasyonuna yönelik testler bu yıl Şubat ayında başladı. Aşı kombinasyonunun klinik testleri uluslararası program çerçevesinde, Azerbaycan’ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri ve Arjantin’de de yürütülüyor. RDIF 30 Temmuz’da Azerbaycan’daki testler sırasında aşı kokteylinin herhangi bir istenmeyen yan etkiye yol açmadığını, gönüllülerde aşılama sonrasında olumsuz bir neticeye rastlanmadığını duyurmuştu. O tarihte 50 kişiye kokteyl aşı yapılmıştı.

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koronavirüs aşısı, sputnik v, astrazenaca, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v