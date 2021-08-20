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Van Gogh'un çalıntı tablolarını satın alan İtalyan mafya üyesi, Dubai'de gözaltına alındı
13:37 20.08.2021 (güncellendi: 13:43 20.08.2021)
© AP PhotoVan Gogh'un çalıntı tablolarını satın alan İtalyan mafya üyesi, Dubai'de gözaltına alındı
© AP Photo
İtalya'da en çok aranan isimlerden biri olan ve Van Gogh'un çalıntı iki tablosunu satın alan mafya üyesi Raffaele Imperiale, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İtalya eyalet polisi ve mali suçlar polis teşkilatının perşembe günü yaptığı ortak açıklamada, Napoli merkezli Camorra organize suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen Raffaele Imperiale'nin 4 Ağustos'ta gözaltına alındığı bildirildi.
(Link in Dutch) Notorious maffia boss Rafaelle Imperiale has been arrested in Dubai. He was at the top of the Pyramid. In the past he owned two stolen Van Goghs and traded them for less jailtime. Let's see what he will bring to the table this time...https://t.co/oWWVeJSkoA— Arthur Brand (art detective) (@brand_arthur) August 19, 2021
46 yaşındaki Imperiale, Birleşik Arap Emirlikleri'nde tutuluyor, İtalya Adalet Bakanlığı mafya üyesinin iade prosedürlerini tamamlamak üzere.
İtalya İçişleri Bakanlığı'na göre Imperiale, Ocak 2016'dan bu yana İtalya tarafından organize suç örgütünün bir parçası olarak uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle aranıyor. İmperiale, İtalya'nın en tehlikeli ve en çok aranan kaçaklarından biri olarak kabul ediliyor.
Polisin açıklamasında İmperiale için “Özellikle kokain olmak üzere büyük bir uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ağı kurmayı başardı” ifadeleri yer alıyor. İtalyan müfettişlere göre ise Imperiale, 2000'li yılların başında uyuşturucu ticaretine 'uluslararası bir komisyoncu' olarak başladı ve Napoli'deki mafya üyeleri arasında çeşitli çekişmelerden güçlenerek çıkan Camorra çetesiyle bağlarını sağlamlaştırdı.
A suspected Italian drug trafficker who police believe may have bought two stolen Vincent Van Gogh paintings was arrested in the UAE.— Karol Cummins (@karolcummins) August 20, 2021
Raffaele Imperiale had been on the run since 2016 & Italy had included him in the list of its most dangerous fugitives. https://t.co/x1udeSDmnq
İtalya hükümeti şimdi Camorra'nın en çok aranan isimlerinden biri olan Raffaele Imperiale'nin ülkeye iadesi için çalışmalarını sürdürüyor.