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Van Gogh'un çalıntı tablolarını satın alan İtalyan mafya üyesi, Dubai'de gözaltına alındı
Van Gogh'un çalıntı tablolarını satın alan İtalyan mafya üyesi, Dubai'de gözaltına alındı
İtalya'da en çok aranan isimlerden biri olan ve Van Gogh'un çalıntı iki tablosunu satın alan mafya üyesi Raffaele Imperiale, Birleşik Arap Emirlikleri'nin... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T13:37+0300
2021-08-20T13:43+0300
dünya
italya
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bae
vincent van gogh
aranma
uyuşturucu kartelleri
uyuşturucu kaçakçılığı
tablo
kaçakçılık
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İtalya eyalet polisi ve mali suçlar polis teşkilatının perşembe günü yaptığı ortak açıklamada, Napoli merkezli Camorra organize suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen Raffaele Imperiale'nin 4 Ağustos'ta gözaltına alındığı bildirildi. 46 yaşındaki Imperiale, Birleşik Arap Emirlikleri'nde tutuluyor, İtalya Adalet Bakanlığı mafya üyesinin iade prosedürlerini tamamlamak üzere. İtalya İçişleri Bakanlığı'na göre Imperiale, Ocak 2016'dan bu yana İtalya tarafından organize suç örgütünün bir parçası olarak uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle aranıyor. İmperiale, İtalya'nın en tehlikeli ve en çok aranan kaçaklarından biri olarak kabul ediliyor. Polisin açıklamasında İmperiale için “Özellikle kokain olmak üzere büyük bir uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ağı kurmayı başardı” ifadeleri yer alıyor. İtalyan müfettişlere göre ise Imperiale, 2000'li yılların başında uyuşturucu ticaretine 'uluslararası bir komisyoncu' olarak başladı ve Napoli'deki mafya üyeleri arasında çeşitli çekişmelerden güçlenerek çıkan Camorra çetesiyle bağlarını sağlamlaştırdı.İtalya hükümeti şimdi Camorra'nın en çok aranan isimlerinden biri olan Raffaele Imperiale'nin ülkeye iadesi için çalışmalarını sürdürüyor.
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italya, dubai, bae, vincent van gogh, aranma, uyuşturucu kartelleri, uyuşturucu kaçakçılığı, tablo, kaçakçılık, mafya, çalıntı, raffaele imperiale

Van Gogh'un çalıntı tablolarını satın alan İtalyan mafya üyesi, Dubai'de gözaltına alındı

13:37 20.08.2021 (güncellendi: 13:43 20.08.2021)
© AP PhotoVan Gogh'un çalıntı tablolarını satın alan İtalyan mafya üyesi, Dubai'de gözaltına alındı
Van Gogh'un çalıntı tablolarını satın alan İtalyan mafya üyesi, Dubai'de gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© AP Photo
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İtalya'da en çok aranan isimlerden biri olan ve Van Gogh'un çalıntı iki tablosunu satın alan mafya üyesi Raffaele Imperiale, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İtalya eyalet polisi ve mali suçlar polis teşkilatının perşembe günü yaptığı ortak açıklamada, Napoli merkezli Camorra organize suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen Raffaele Imperiale'nin 4 Ağustos'ta gözaltına alındığı bildirildi.
46 yaşındaki Imperiale, Birleşik Arap Emirlikleri'nde tutuluyor, İtalya Adalet Bakanlığı mafya üyesinin iade prosedürlerini tamamlamak üzere.
İtalya İçişleri Bakanlığı'na göre Imperiale, Ocak 2016'dan bu yana İtalya tarafından organize suç örgütünün bir parçası olarak uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle aranıyor. İmperiale, İtalya'nın en tehlikeli ve en çok aranan kaçaklarından biri olarak kabul ediliyor.
Polisin açıklamasında İmperiale için “Özellikle kokain olmak üzere büyük bir uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ağı kurmayı başardı” ifadeleri yer alıyor. İtalyan müfettişlere göre ise Imperiale, 2000'li yılların başında uyuşturucu ticaretine 'uluslararası bir komisyoncu' olarak başladı ve Napoli'deki mafya üyeleri arasında çeşitli çekişmelerden güçlenerek çıkan Camorra çetesiyle bağlarını sağlamlaştırdı.
İtalya hükümeti şimdi Camorra'nın en çok aranan isimlerinden biri olan Raffaele Imperiale'nin ülkeye iadesi için çalışmalarını sürdürüyor.
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