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https://tr.sputniknews.com/20210821/avustralyada-kovid-19-yasaklari-protesto-edildi-1048207982.html
Avustralya'da Kovid-19 yasakları protesto edildi
Avustralya'da Kovid-19 yasakları protesto edildi
Avustralya’daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yasaklarına tepki gösteren binlerce kişi, ülke genelinde protesto gösterileri düzenledi. 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T09:42+0300
2021-08-21T09:42+0300
dünya
avustralya
protesto
koronavirüs
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Ülkenin eyalet başkentleri Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane ve Perth’in yanı sıra Darwin, Cairns ve Townsville kentlerinde 'Özgürlük Yürüyüşü' adı altında düzenlenen gösterilere binlerce Avustralyalı katıldı.Delta varyantının etkisindeki ülkenin en büyük kenti Sydney'deki gösterilerin "halkın güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığını" açıklayan polis, Kovid-19 yasakları sebebiyle izinsiz gerçekleşen gösterilere yaklaşık 1500 polisle müdahalede bulunulduğunu açıkladı.Polis, yoğun güvenlik tedbirlerinin yanı sıra toplu taşıma araçlarının göstericileri taşıyacağı gerekçesiyle şehre girişine izin verilmemesine rağmen toplanan göstericilerden bazılarını gözaltına aldığını bildirdi.Melbourne’da polis, göstericilere biber gazıyla müdahalede bulunduVictoria eyaletinin başkenti Melbourne'daki Kovid-19 yasakları nedeniyle halka açık alanlarda toplanma ve evden 5 kilometreden fazla uzaklaşmama yasağına rağmen gösteriye yoğun katılım olduğu görüldü.Melbourne kent merkezinde toplanarak Federasyon Meydanı'na doğru yürüyüşe geçen binlerce göstericinin meydana girişi, polis tarafından engellendi.İşaret fişekleri attıkları görülen göstericilerle polis arasında yaşanan arbedede, göstericilere biber gazı kullanılarak müdahalede bulunuldu.Victoria Emniyet Müdürü Shane Patton, gün ortasında başlayan ve 3 saatten fazla devam eden gösterilere, atlı polislerin de desteğiyle yaklaşık 700 polisle müdahalede bulunduklarını ve çok sayıda protestocunun gözaltına alındığını açıkladı.Polisin protesto başlamadan öncede insanları evlerinden 5 kilometreden fazla uzakta oldukları için ceza yazdığını belirten Patton, "Kimliğini tespit edebildiğimiz ve yakalayabildiğimiz her protestocu, 5 bin 500 dolar para cezası alacak. İnsanların bu kadar bencil olup gelip bunu yapmasını düşünmek çok saçma." ifadesini kullandı.Avusturalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana ülke genelinde virüse yakalanan 43 bin 131 kişiden 977’si hayatını kaybetti.10 bin 351 aktif vakadan 93'ü yoğun bakımda olmak üzere 556 kişinin tedavileri devam ediyor.
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avustralya, protesto, koronavirüs

Avustralya'da Kovid-19 yasakları protesto edildi

09:42 21.08.2021
© İHA / MAHMUT YILMAZAvustralya’nın Melbourne kentinde halk koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaları ve hükümeti protesto etti.
Avustralya’nın Melbourne kentinde halk koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaları ve hükümeti protesto etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2021
© İHA / MAHMUT YILMAZ
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Avustralya’daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yasaklarına tepki gösteren binlerce kişi, ülke genelinde protesto gösterileri düzenledi.
Ülkenin eyalet başkentleri Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane ve Perth’in yanı sıra Darwin, Cairns ve Townsville kentlerinde 'Özgürlük Yürüyüşü' adı altında düzenlenen gösterilere binlerce Avustralyalı katıldı.
Delta varyantının etkisindeki ülkenin en büyük kenti Sydney'deki gösterilerin "halkın güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığını" açıklayan polis, Kovid-19 yasakları sebebiyle izinsiz gerçekleşen gösterilere yaklaşık 1500 polisle müdahalede bulunulduğunu açıkladı.
Polis, yoğun güvenlik tedbirlerinin yanı sıra toplu taşıma araçlarının göstericileri taşıyacağı gerekçesiyle şehre girişine izin verilmemesine rağmen toplanan göstericilerden bazılarını gözaltına aldığını bildirdi.

Melbourne’da polis, göstericilere biber gazıyla müdahalede bulundu

Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'daki Kovid-19 yasakları nedeniyle halka açık alanlarda toplanma ve evden 5 kilometreden fazla uzaklaşmama yasağına rağmen gösteriye yoğun katılım olduğu görüldü.
Melbourne kent merkezinde toplanarak Federasyon Meydanı'na doğru yürüyüşe geçen binlerce göstericinin meydana girişi, polis tarafından engellendi.
İşaret fişekleri attıkları görülen göstericilerle polis arasında yaşanan arbedede, göstericilere biber gazı kullanılarak müdahalede bulunuldu.
Victoria Emniyet Müdürü Shane Patton, gün ortasında başlayan ve 3 saatten fazla devam eden gösterilere, atlı polislerin de desteğiyle yaklaşık 700 polisle müdahalede bulunduklarını ve çok sayıda protestocunun gözaltına alındığını açıkladı.
Polisin protesto başlamadan öncede insanları evlerinden 5 kilometreden fazla uzakta oldukları için ceza yazdığını belirten Patton, "Kimliğini tespit edebildiğimiz ve yakalayabildiğimiz her protestocu, 5 bin 500 dolar para cezası alacak. İnsanların bu kadar bencil olup gelip bunu yapmasını düşünmek çok saçma." ifadesini kullandı.
Avusturalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana ülke genelinde virüse yakalanan 43 bin 131 kişiden 977’si hayatını kaybetti.
10 bin 351 aktif vakadan 93'ü yoğun bakımda olmak üzere 556 kişinin tedavileri devam ediyor.
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