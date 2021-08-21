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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Naci İnci atandı
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Naci İnci atandı
Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Naci İnci atandı. 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T00:08+0300
2021-08-21T00:08+0300
2021-08-21T00:29+0300
türkiye
boğaziçi üniversitesi
rektör
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Naci İnci atandı.Ayrıca karara göre, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.
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boğaziçi üniversitesi, rektör
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Naci İnci atandı 00:08 21.08.2021 (güncellendi: 00:29 21.08.2021)
Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Naci İnci atandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne
Prof. Dr. Naci İnci atandı.
Ayrıca karara göre, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne
Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.